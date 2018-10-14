السفير البريطاني بطهران: الالتزام بالاتفاق النووي اساس علاقاتنا مع ايران

شيراز / 14 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اكد السفير البريطاني في طهران روب ماكير بان الالتزام ببرنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) كاتفاق دولي، يعد الركيزة والاساس لعلاقات بلاده مع ايران.

وخلال لقائه محافظ شيراز اسماعيل تبادار السبت قال السفير البريطاني، انه بناء علي ذلك فاننا نسعي كي تتمكن ايران من الاستفادة من مزايا الاتفاق النووي خاصة في المجال الاقتصادي.
واضاف، رغم ان الالتزام بالاتفاق النووي حمل معه تداعيات واثمان سياسي لبريطانيا لكننا سنواصل هذا الطريق لاننا نعتقد بانه علينا الالتزام وتنفيذ ما وقعنا عايه.
وتابع ماكير، اننا ومنذ استئناف عمل السفارة البريطانية في ايران بذلنا كل جهودنا لتعزيز وتطوير علاقاتنا مع ايران.
وقال السفير البريطاني، ان تطوير العلاقات التجارية وكذلك الدخول الي مجالات توفير الحاجات الضرورية كالادوية والاغذية والشؤون المتعلقة بامان وسلامة وحياة الافراد، يجب ان يعد الخطوة الاولي في تطوير العلاقات بين البلدين الجمهورية الاسلامية وبريطانيا.
واوضح ماكير، انه لو اعتبرنا التجارة بمثابة النهر، والحظر بمثابة السد، فان هذه الاجراءات والخطوات الاولية تعد بمثابة تغلغل يمكن عبر ايجاده ازالة سد الحظر تدريجيا.
وقال، لاشك ان هنالك الكثير من الشركات البريطانية ترغب باقامة علاقات مع محافظة فارس لما فيها من طاقات وامكانيات وساقوم خلال اجتماع الغرفة التجارية الايرانية البريطانية المشتركة بشرح هذه الامكانيات.
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السفير البريطاني بطهران: الالتزام بالاتفاق النووي اساس علاقاتنا مع ايران

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