مصدر مسؤول في غرفة إيران وعمان التجارية:

عمان تمنح التجار الإيرانيين إعفاءات مالية لتصدير السلع

أهواز/13 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أكدت نائبة رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وعمان 'شهلا عموري'، ان سلطنة عمان منحت رجال الاعمال الإيرانيين بعض الإعفاءات المالية لتصدير السلع.

وأشارت عموري اليوم السبت في تصريح لمراسل إرنا، الي زيارة وفد تجاري إيراني الي منطقة صلالة الحرة الأسبوع الماضي والذي ضم رئيس ونائب رئيس وأمين غرفة التجارة المشتركة بين إيران وعمان، موضحة ان الوفد الإيراني الذي ترأسه رئيس الغرفة 'محسن ضرابي' التقي مدير عام ميناء ومنطقة صلالة الحرة 'أحمد بن ناصر المحرزي'.
وفيما أعلنت عن قرار الوفدين الإيراني والعماني لتوفير التسهيلات اللازمة لحمل السلع وتعزيز التعاون التجاري والإستثمار المشترك بين البلدين قالت انه تم توفير الأرضية اللازمة في منطقة صلالة الحرة لإستقطاب المستثمرين (الإيرانيين) لإنشاء وحدات انتاجية ومستودعات ومخازن تبريد ومكاتب تجارية وكذلك إعادة تصدير السلع الي مختلف البلدان'.
إنتهي**أ م د**س.ر



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عمان تمنح التجار الإيرانيين إعفاءات مالية لتصدير السلع

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