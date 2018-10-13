حقوق الانسان اليمنية تدعو المجتمع الدولي للحفاظ علي السلم من أي تهديدات تزعزع العالم كله

وفيما يلي نص البيان الذي أصدرته وزارة حقوق الانسان في اليمن بشأن استهداف طيران دول تحالف العدوان السعودي لمواطنين نازحين في حافلتين :

(( تدين وزارة حقوق الإنسان وتستنكر الجرائم الإرهابية العسكرية العشوائية والمتعمدة لتحالف دول العدوان بقيادة السعودية والإمارات ومرتزقتهم وعملائهم علي المواطنين النازحين من مديرية الجراحي ومديرية زبيد ،ومن مناطق أخري أثناء مغادرتهم منازلهم جراء استهدافهم من قبل دول تحالف العدوان ، وبينما كانوا مارين في حافلتين ظهر يومنا هذا السبت 13 أكتوبر 2018 م علي الطريق العام بمنطقة المصفرين بمديرية جبل رأس فإذا بطائرات دول التحالف العدواني تستهدفهم عمدا بغارتين أدتا إلي قتل 17 شخصا وجرح اخرين ،معظمهم من النساء والأطفال، وما زالت طائرات العدوان تحلق بكثافة فوق المنطقة ومنعت المسعفين وسيارات الإسعاف من انتشال الجرحي والشهداء، و شنها غارات عشوائية .

وتؤكد وزارة حقوق الانسان بأن الشهداء والجرحي الذين سقطوا جراء استهدافهم عند مرورهم بحافلتين في الطريق العام من قبل طائرات دول تحالف العدوان ما زالوا في مسرح الجريمة المستهدف، ولم يستطع المسعفون من انتشال جثامين الشهداء والجرحي واسعافهم.. مما استدعي من المسعفين إبتكار طرق غير مباشرة للدخول إلي مكان الجريمة وانتشال الجرحي بشكل سريع؛ خوفا من استهدافهم مجددا من طائرات دول العدوان، وتشير وزارة الصحة بأن حالة الجرحي خطيرة جدا .

وتحمل وزارة حقوق الانسان المجتمع الدولي، وفي المقدمة الأمم المتحدة وهيئاتها خاصة مجلسي الأمن و حقوق الإنسان المسئولية الكاملة لما تنويه دول تحالف العدوان من هذا التصعيد الاجرامي، وممارستها الارهابية علي الساحل الغربي وكل أرجاء محافظة الحديدة .

وتجدد وزارة حقوق الإنسان حثها ودعوتها ومطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الحفاظ علي السلم والأمن الدوليين من أي تهديدات تزعزع أمن العالم كله ، والعمل علي تفعيل الأحكام الخاصة باحترام السيادة الوطنية، واحترام العلاقات الدبلوماسية بين الدول وحماية اليمن وشعبها من أي انتهاكات، ووقف كافة أشكال العدوان والحصار الممنهج ،و ضرورة اسراع المجتمع الدولي -وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة؛ لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر والجرائم التي ارتكبتها دول العدوان وماتزال ترتكبها علي مدار الساعة في الحديدة والساحل الغربي بشكل خاص وعلي باقي محافظات الجمهورية بشكل عام )).

انتهي**س.ر

