وزارة الامن تعلن القضاء علي خلیة ارهابیة غربی البلاد

طهران / 13 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا – اعلنت وزارة الامن انه تم القضاء علي خلیة ارهابیة انفصالیة كانت قد تسلّلت عبر الحدود الغربیة الي داخل البلاد.

وافاد القسم الاعلامی بوزارة الامن انه بفضل الباری تعالی والاجراءات الفنیة المتخذة من جانت القوات المنتسبة الي دائرة الاستخبارات العامة فی محافظة كرمانشاه (غرب)، فقد وضعت خلیة ارهابیة انفصالیة، كانت قد تسللت عبر الحدود الغربیة الي داخل البلاد واتخذت من بؤرة ارهابیة مقرا لها، تحت عملیات الرصد والاستشراف ولقی عنصران من هؤلاء الارهابیین حتفهما خلال الاشتباكات المسلحة.
واشارت وزارة الامن الي مصادرة قطعات من السلاح وقنبلة یدویة ومعدات عسكریة الي جانب مستندات خاصة بالتنظیم الداخلی للخلیة؛ بما یكشف عن دعم بلدان رجعیة عربیة للممارسات الارهابیة داخل البلاد ومخطط هذه الخلیة لتنفیذ عملیات الارهابیة فی محافظة كرمانشاه.
انتهي ** ح ع



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وزارة الامن تعلن القضاء علي خلیة ارهابیة غربی البلاد

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