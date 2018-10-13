نوبخت يعلن تفاصيل الـرزم الوطنية ال12 لمواجهة الحظر الأميركي

وأضاف نوبخت مساء اليوم السبت، يوجد لدينا نحو 76 مشروعا قيد التنفيذ، قمنا بإدراجها في إطار الرزم المذكورة وسيتم إكمال المشاريع الهامة خلال ظروف الحظر عبر تبني العديد من الأساليب بما في ذلك تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

وتتناول هذه الرزم السبل الكفيلة بتوفير وقود ناقلات (حاملات) الطاقة ودعم شبكة النقل السككي والجوي والبحري والبري ودعم قطاعي الزراعة والصناعة ودعم تقنية المعلومات والإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ودعم فرص العمل الحالية لمواجهة ظروف الحظر.

وتابع نوبخت، القطاعات الكبري المدعومة من قبل الحكومة تشتمل علي إحتواء السيولة المالية وإدارة الميزانية والتعويض عن التداعيات السلبية الإقتصادية علي الوضع المعيشي للناس ودعم المقاولين والمنتجين.

إنتهي**أ م د**س.ر

