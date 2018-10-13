جهانغيري يهنئ بمناسبة فوز ايران بالمركز الثالث في العاب اسيا للمعاقين 2018

طهران / 13 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – هنأ النائب الاول لرئيس الجمهورية 'اسحاق جهانغيري' اعضاء البعثة الايرانية الرياضية الي العاب اسيا للمعاقين 2018 في العاصمة الاندونيسية جاكرتا، علي فوزهم بالمركز الثالث وانجازاتهم الباهرة في هذه المسابقات.

وقال جهانغيري في بيان صدر عنه اليوم السبت، ان نجاح ابطال رياضة المعاقين في ايران ولاسيما النساء الرياضيات في العاب اسيا للمعاقين 2018 بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا واحرازهم المركز الثالث والفو بـ 51 ميدالية ذهبية و42 فضية و43 برونزية ضمن هذه المنافسات، انه لمدعاة للفخر والسرور.
واعرب النائب الاول لرئيس الجمهورية عن تقديره لجهود كافة اعضاء المنتخب الوطني للمعاقين، وايضا المدربين والفنيين لدي البعثة الرياضية الايرانية؛ مهئنا 'بهذه المناسبة العظيمة التي عززت روح الامل والحيوية في المجتمع، جميع الرياضيين الاعزاء وعوائلهم الكرام والشعب الايراني الشريف والابي وجميع القائمين علي شؤون الرياضة في البلاد'.
وتطلع جهانغيري الي استمرار النجاح والازدهار لجميع ابناء الوطن وفي كافة الساحات الرياضية.
علما ان الدورة الثالثة للالعاب الاسيوية للمعاقين اختتمت اليوم في العاصمة الاندونيسية جاكرتا؛ حيث تمكنت البعثة الرياضية الايرانية من احزار المركز الثالث، وحققت رقما قياسا جديدا في مجال حصد الميداليات لتفوز بـ 51 ميدالية ذهبية و42 فضية و43 برونزية في هذه المنافسات.
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جهانغيري يهنئ بمناسبة فوز ايران بالمركز الثالث في العاب اسيا للمعاقين 2018

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