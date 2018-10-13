مسؤول : تسجيل العلامة التجارية للكافيار الايراني لدي منظمة الملكية الفكرية العالمية

طهران / 13 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعلن مدير عام الشركة الأم الوطنية المتخصصة في الخدمات الزراعية 'عباس رجائي'، عن تسجيل العلامة التجارية (ماركة) الكافيار الايراني لدي المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

وقال رجائي اليوم السبت، ان تسجيل العلامة التجارية للكافيار الايراني في منظمة الملكة الفكرية الدولية تم بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والتجارة للجمهورية الاسلامية.
يذكر ان افضل انواع الكافيار عاليما، ينتج في منطقة بحر قزوين المشتركة بين ايران وروسيا وكازاخستان وتركمانستان واذربيجان.
و وفقا لاتفاق البلدان الخمسة خلال اجتماع اللجنة المشتركة للثروة السمكية والاحياء المائية في بكو، فقد تقرر حظر اصطياد اسماك الكافيار للاغراض التجارية اعتبارا من 2010 لغاية خمسة اعوام قادمة، وذلك بهدف اعادة توفير الذخائر المائية في هذه المنطقة؛ الا ان هذا القرار دخل حيّز التنفيذ خلال العام 2012 وعليه فقد وافقت الدول الخمس علي اتخاذ اجراءات مناسبة لحماية الاحياء المائية في منطقة بحر قزوين.
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الكافيار الايراني

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مسؤول : تسجيل العلامة التجارية للكافيار الايراني لدي منظمة الملكية الفكرية العالمية

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