المساعد الخاص لرئيس منظمة الطاقة النووية:

إيران قادرة علي تنمية صناعتها النووية السلمية

أرومية/13 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أكد المساعد الخاص لرئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية 'علي أصغر زاعران'، ان الجمهورية الإسلامية تستطيع تطوير صناعتها النووية السلمية الي أضعاف ما كانت عليه قبل ابرام الإتفاق النووي.

وأكد زاعران، اليوم السبت خلال مراسم إفتتاح المعرض التخصصي الثالث والأربعين للانجازات النووية الإيرانية في جامعة أرومية (مركز محافظة آذربايجان الغربية-شمال غرب)، 'ان المعدات والأجهزة النووية الإيرانية أصبحت اليوم أكثر تطورا من الماضي' مضيفا ان الصناعة النووية الإيرانية قد تم توطينها وان العدو يعلم جيدا بأنه لن يتمكن من الحيلولة دون تطور إيران في مجال التقنية النووية السلمية عبر قصف المراكز النووية الإيرانية.
وتابع بالقول، ان الأجهزة المستخدمة في الصناعة النووية الإيرانية مزودة بآخر التقنيات ولا توجد أية مشكلة في توفير الكوادر الإنسانية المتخصصة والبرمجيات ذات الصلة لتطوير الصناعة النووية السلمية.
إنتهي**أ م د**س.ر



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إيران قادرة علي تنمية صناعتها النووية السلمية

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