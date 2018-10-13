إيران قادرة علي تنمية صناعتها النووية السلمية

وأكد زاعران، اليوم السبت خلال مراسم إفتتاح المعرض التخصصي الثالث والأربعين للانجازات النووية الإيرانية في جامعة أرومية (مركز محافظة آذربايجان الغربية-شمال غرب)، 'ان المعدات والأجهزة النووية الإيرانية أصبحت اليوم أكثر تطورا من الماضي' مضيفا ان الصناعة النووية الإيرانية قد تم توطينها وان العدو يعلم جيدا بأنه لن يتمكن من الحيلولة دون تطور إيران في مجال التقنية النووية السلمية عبر قصف المراكز النووية الإيرانية.

وتابع بالقول، ان الأجهزة المستخدمة في الصناعة النووية الإيرانية مزودة بآخر التقنيات ولا توجد أية مشكلة في توفير الكوادر الإنسانية المتخصصة والبرمجيات ذات الصلة لتطوير الصناعة النووية السلمية.

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