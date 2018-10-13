ايران تستضيف الدورة الاربعين لاجتماع منظمة السياحة العالمية

وفي تصريح له اليوم السبت علي هامش زيارته لمقر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، اكد ياري ان هذا الحدث الدولي سيعقد لأول مرة في ايران علي صعيدي وزراء السياحة لـ 157 بلدا، وايضا 540 عضوا لدي المؤسسات ذات الصلة في انحاء العالم.

ولفت عضو الهيئة الرئاسية لمنظمة السياحة العالمية الي ان ملتقي السياحة الدولي في همدان يشكل احد اللقاءات المنضوية تحت منظمة الامم المتحدة؛ مؤكدا ان عقد هذا الاجتماع خلال الظروف الراهنة مؤشر علي فشل الحظر المفروض ضد البلاد.

واشار المسؤول في منظمة السياحة العالمية الي اصدار تاشيرات لـ 70 شركة، منها 11 شركة سياحية بارزة عاليما، للمشاركة في ملتقي السياحة العالمية الاربعين في همدان.

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