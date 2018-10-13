قنصل ايران العام : إيران تصدر الخدمات التقنية والهندسية الي باكستان

وأشار الي الإجراءات المتخذة من قبل إيران لإزدهار التبادل التجاري مع محافظة السند قائلا 'لقد شاركت إيران في معرض كراتشي التجاري العام الماضي حيث تعرف الكثير من التجار ورجال الأعمال الإيرانيين علي نظرائهم في هذا البلد'.

وأكد محمدي، ان حجم التبادل التجاري مع باكستان سجل نموا بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

كما أشار محمدي الي تصدير الخدمات التقنية والهندسية الي باكستان لا سيما في مجال ترميم المباني المتهالكة وإنشاء شبكة حافلات النقل العام السريع وشبكة للصحة والعلاج وتطوير مشاريع المياه والإسالة وحمل النفايات.

إنتهي**أ م د**س.ر

