قنصل ايران العام : إيران تصدر الخدمات التقنية والهندسية الي باكستان

إسلام آباد/13 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أكد 'أحمد محمدي' قنصل ايران العام لدي كراتشي (مركز محافظة السند الباكستانية) علي الطاقات المتوفرة للإستثمار والتعاون بين إيران وباكستان قائلا ان باكستان من شأنها أن تكون طرفا موثوقا لتنمية التجارة الثنائية.

وأشار الي الإجراءات المتخذة من قبل إيران لإزدهار التبادل التجاري مع محافظة السند قائلا 'لقد شاركت إيران في معرض كراتشي التجاري العام الماضي حيث تعرف الكثير من التجار ورجال الأعمال الإيرانيين علي نظرائهم في هذا البلد'.
وأكد محمدي، ان حجم التبادل التجاري مع باكستان سجل نموا بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
كما أشار محمدي الي تصدير الخدمات التقنية والهندسية الي باكستان لا سيما في مجال ترميم المباني المتهالكة وإنشاء شبكة حافلات النقل العام السريع وشبكة للصحة والعلاج وتطوير مشاريع المياه والإسالة وحمل النفايات.
إنتهي**أ م د**س.ر



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قنصل ايران العام : إيران تصدر الخدمات التقنية والهندسية الي باكستان

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