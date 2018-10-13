نائبة عراقية تكشف عن واردات ونفقات العراق لعام 2018

وذكرت التميمي في بيان صحفي لها 'بلغت الإيرادات النفطية (60,436) تريليون دينار , في حين بلغت الإيرادات غير النفطية (7,233) تريليون دينار , بأجمالي مقداره (67,669) تريليون دينار '.

وأضافت ان 'رصيد اول المدة بلغ (3,129) تريليون دينار مما يعني ان نسبة الايرادات النفطية هي 89,32% مقابل نسبة 10,68% للايرادات غير النفطية'.

وأشارت التميمي إلي أن 'مجموع الموازنتين الجارية والاستثمارية بواقع (54,332) تريليون دينار اي ان نسبة الموازنة الجارية هي 79,09% مقابل نسبة 20,91%'.

واوضحت ان 'متوسط الرواتب الشهرية قد بلغت (3,899) تريليون دينار, لمجموع القوي العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزياً لسنة 2018 يبلغ مليونين و(885) ألفاً و (736) موظفاً'.

انتهي ع ص**س.ر

