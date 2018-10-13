نائبة عراقية تكشف عن واردات ونفقات العراق لعام 2018

بغداد/13 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- كشفت النائبة العراقية عن كتلة سائرون ماجدة التميمي, اليوم السبت, عن إجمالي الإيرادات والنفقات العراقية المتحققة خلال عام 2018 للفترة شهر كانون الثاني/نوفمبر إلي نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وذكرت التميمي في بيان صحفي لها 'بلغت الإيرادات النفطية (60,436) تريليون دينار , في حين بلغت الإيرادات غير النفطية (7,233) تريليون دينار , بأجمالي مقداره (67,669) تريليون دينار '.
وأضافت ان 'رصيد اول المدة بلغ (3,129) تريليون دينار مما يعني ان نسبة الايرادات النفطية هي 89,32% مقابل نسبة 10,68% للايرادات غير النفطية'.
وأشارت التميمي إلي أن 'مجموع الموازنتين الجارية والاستثمارية بواقع (54,332) تريليون دينار اي ان نسبة الموازنة الجارية هي 79,09% مقابل نسبة 20,91%'.
واوضحت ان 'متوسط الرواتب الشهرية قد بلغت (3,899) تريليون دينار, لمجموع القوي العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزياً لسنة 2018 يبلغ مليونين و(885) ألفاً و (736) موظفاً'.
انتهي ع ص**س.ر



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نائبة عراقية تكشف عن واردات ونفقات العراق لعام 2018

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