المستشار الثقافي الإيراني لدي باكو :

التبليغ للإسلام الحنيف هو الطريق الأمثل لمكافحة التطرف

باكو/13 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أكد المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية لدي باكو 'أصغر فارسي'، ان تبيين الإسلام الحنيف والتبليغ له والمحاولة في تقديم صورة ناصعة عن جوهر الدين الإسلامي، هو الطريق الأمثل لمكافحة التطرف في المنطقة وكذلك الإسلاموفوبيا ومحاربة الإسلام في العالم.

وأضاف فارسي، اليوم السبت خلال لقائه رئيس لجنة الشؤون الدينية في جمهورية أذربيجان 'مبارز قربانلي'، قائلا ان القضية الأكثر أهمية بالنسبة للأمة الإسلامية هي تعزيز الإنسجام والوحدة، وان هشاشة الوحدة بين بعض الدول الإسلامية تتيح المجال لأعداء الإسلام للبدأ ببث النفاق والفرقة.
وأكد المستشار الثقافي الإيراني علي الطاقات المتوفرة للتعاون بين البلدين؛ لا سيما في المجالات الثقافية والدينية والإرادة المتوفرة لدي المسؤولين الرفيعين للبلدين في النهوض بالتعاون الثنائي أكثر فأكثر؛ و'الذي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة'.
من جانبه، أشار قربانلي الي العلاقات الجيدة جدا بين البلدين والارادة المتوفرة لدي رئيسي الجمهورية في أذربيجان وإيران للإرتقاء بالعلاقات الثنائية؛ مضيفا ان 'الأحداث السيئة والنفاق الذي نشهده في العالم الإسلامي تسبب أزمات عميقة لا تحمد عقباها علي المسلمين'.
إنتهي**أ م د/ح ع**



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التبليغ للإسلام الحنيف هو الطريق الأمثل لمكافحة التطرف

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