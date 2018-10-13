الرئيس العراقي : لتشكيل حكومة وطنية تخدم كل العراقيين

واكد صالح، خلال كلمة له في أحتفالية اقامها المجلس الاعلي الاسلامي العراقي اليوم السبت بمناسبة الذكري السنوية السابعة والثلاثين لتأسيسه، 'ان هناك احتقانا خطيرا في نظام الحكم بالعراق، ولا يمكن تجاهل هذا الاحتقان وان المواطن يترقب تشكيل الحكومة'.

واضاف، 'الشعب العراقي يريد من السياسيين اداء افضل، ولا يمكن الاكتفاء بما حققناه في النضال ضد الدكتاتورية؛ بحيث تبقي قيادات هذا البلد معتزة بما قدمته من إنجازات وتضحيات في الماضي'.

وقال الرئيس العراقي، 'ان امامنا استحقاقات خطيرة، ورسالة الانتخابات الماضية، ورسالة البصرة يجب ان لاتنسي'؛ موضحا، 'ان استحقاقات المواطنين المتطلعين الي الحد الأدني من الخدمات والحكم الرشيد، يتطلب منا أداء افضل ونحن مقبلون علي مرحلة جديدة'.

وشهدت احتفالية المجلس الاعلي الاسلامي العراقي حضورا سياسيا ودبلوماسيا رفيع المستوي، تمثل بمشاركة رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، الي جانب وزراء وبرلمانيين وساسة ومسؤولين كبار، وايضا سفراء ورؤساء وممثلي بعثات دبلوماسية عربية واجنبية في العراق.

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