15 شهیدا و20 جریحا اولي حصیلة العدوان السعودی فی الحدیدة الیوم

وافاد موقع 'المسیرة نت' الخباری، ان طیران العدوان السعودی استهدف بغارتین جویتین حافلتین تُقل أُسرًا نازحة فی الطریق العام بمنطقة جبل راس فی الحدیدة.

واكد المصدر نفسه سقوط 15 شهیدا علي الأقل وأكثر من 20 جریحا كحصیلة أولیة لهذا العدوان؛ مردفا ان عددا من هؤلاء الشهداء والجرحي نقلوا إلي المستشفیات والمراكز الصحیة فی الحدیدة.

وأدان الناطق الرسمی باسم حكومة الإنقاذ الوطنی عبدالسلام علی جابر أمس الجمعة بأشد العبارات استمرار تحالف العدوان فی ارتكاب الجرائم بحق المدنیین فی الیمن وآخرها شن غارات هستیریة علي الأحیاء السكنیة والمرافق الصحیة والمزارع وخزانات المیاه والطرق فی مدیریتی التحیتا والدریهمی وجزیرة كمران بمحافظة الحدیدة.

وقال جابر : إن الغارات المتعمدة علي المنشآت الصحیة وسیارات الإسعاف واستهداف المواطنین من قبل العدوان الأمریكی السعودی مع سبق الإصرار والترصد جرائم حرب بحق المواطنین فی الیمن.

وأدت غارات العدوان المستمرة بشكل هستیری منذ الخمیس إلي تدمیر مستشفي الدریهمی العام ومستشفي الأمومة والطفولة المُكتظان بالمرضي والنساء الحوامل والموالید والكوادر الصحیة إضافة إلي تدمیر عدد من المنازل وسقوط عشرات الشهداء والجرحي من المدنیین بینهم نساء وأطفال فی مدیریتی التحیتا والدریهمی.

وتواصل السعودیة جرائمها المتمثلة فی القتل الجماعی للشعب الیمنی؛ وذلك فی ظل صمت دولی بما یشكل وصمة عار فی جبین الإنسانیة وإدانة لكل المنظمات والهیئات الأممیة التی تتعاطي مع دماء الأطفال والنساء فی الیمن ببرودة واستهتار.

المصدر : الحدیدة

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