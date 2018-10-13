العامري: العراق لن يكون تابعاً لأحد ولا استقرار للمنطقة بدون استقراره

وقال العامري خلال كلمة له بالذكري 37 لتأسيس المجلس الاعلي الاسلامي العراقي، ان 'العراق لن يكون تابعاً لأحد ولا استقرار للمنطقة بدون استقراره، وعازمون علي بناء الدولة القوية والعراق المقتدر، كما عازمون علي حصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الفساد بلا هوادة'.

واضاف، انه 'تم انتخاب رئيس الجمهورية برهم صالح من قبل الفضاء الوطني وليس الكرد، وتم انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من الفضاء الوطني وليس السنة'.

واشار العامري 'يجب ان نفتخر بهذا الانتقال السلمي، لان هذه الخطوة إيجابية، ولأول مرة تكون التحالفات سنية شيعية بهذا الشكل ويجب ان نفتخر اننا تجاوزنا الطائفية في ساحات المعركة وساحات السياسة، من اجل انقاذ العراق من الحروب والأزمات التي مر بها'.

وتابع انه 'يجب علي رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، الإسراع بتشكيل الحكومة'، لافتا الي ان 'تحالفي سائرون والفتح، اعطيا كل الحرية لعبد المهدي، لتشكيل الحكومة في انتخاب وزرائه من غير أي ضغط من التحالفين، وسنبقي عوناً له ونتمني من كل القادة السياسيين الاستمرار بالتعاون'.

ولفت رئيس تحالف الفتح, 'اننا اليوم في تجربة لا خيار لها الا النجاح، ومثلما حققنا الانتصار علي داعش يجب ان ننتصر كذلك في تحقيق الخدمات للشعب العراقي، وعندما التقينا بعبد المهدي قلنا له شرط واحد وعليك شرط النجاح، واخبرناه ان يبحث كل سبل النجاح ونحن نكون عوناً له، نحن عازمون علي بناء دولة قوية'.

انتهي ع ص ** 1718

