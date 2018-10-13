العامري: العراق لن يكون تابعاً لأحد ولا استقرار للمنطقة بدون استقراره

بغداد/13 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أكد رئيس تحالف الفتح العراقي, هادي العامري, اليوم السبت, ان العراق لن يكون تابعاً لأحد ولا استقرار للمنطقة بدون استقراره، مجددا الدعم لحكومة عادل عبدالمهدي وبقوة.

وقال العامري خلال كلمة له بالذكري 37 لتأسيس المجلس الاعلي الاسلامي العراقي، ان 'العراق لن يكون تابعاً لأحد ولا استقرار للمنطقة بدون استقراره، وعازمون علي بناء الدولة القوية والعراق المقتدر، كما عازمون علي حصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الفساد بلا هوادة'.
واضاف، انه 'تم انتخاب رئيس الجمهورية برهم صالح من قبل الفضاء الوطني وليس الكرد، وتم انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من الفضاء الوطني وليس السنة'.
واشار العامري 'يجب ان نفتخر بهذا الانتقال السلمي، لان هذه الخطوة إيجابية، ولأول مرة تكون التحالفات سنية شيعية بهذا الشكل ويجب ان نفتخر اننا تجاوزنا الطائفية في ساحات المعركة وساحات السياسة، من اجل انقاذ العراق من الحروب والأزمات التي مر بها'.
وتابع انه 'يجب علي رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، الإسراع بتشكيل الحكومة'، لافتا الي ان 'تحالفي سائرون والفتح، اعطيا كل الحرية لعبد المهدي، لتشكيل الحكومة في انتخاب وزرائه من غير أي ضغط من التحالفين، وسنبقي عوناً له ونتمني من كل القادة السياسيين الاستمرار بالتعاون'.
ولفت رئيس تحالف الفتح, 'اننا اليوم في تجربة لا خيار لها الا النجاح، ومثلما حققنا الانتصار علي داعش يجب ان ننتصر كذلك في تحقيق الخدمات للشعب العراقي، وعندما التقينا بعبد المهدي قلنا له شرط واحد وعليك شرط النجاح، واخبرناه ان يبحث كل سبل النجاح ونحن نكون عوناً له، نحن عازمون علي بناء دولة قوية'.
انتهي ع ص ** 1718



برچسب ها

سياسي

العراق

هادي العامري

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

العامري: العراق لن يكون تابعاً لأحد ولا استقرار للمنطقة بدون استقراره

معظم المشاهدات

قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف

قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف

امام جمعة النجف الاشرف: النظام السعودي علي حافة الانهيار

امام جمعة النجف الاشرف: النظام السعودي علي حافة الانهيار

قائد فی الحرس الثوری: ایران الیوم تمر باحد المنعطفات التاریخیة

قائد فی الحرس الثوری: ایران الیوم تمر باحد المنعطفات التاریخیة

إجتماع وحدة بين شيوخ عشائر محافظة خوزستان والبصرة

علي أعتاب ذكري الأربعين

إجتماع وحدة بين شيوخ عشائر محافظة خوزستان والبصرة

قيمة صادرات الاجهزة الطبية الايرانية ستبلغ 10 اضعاف

قيمة صادرات الاجهزة الطبية الايرانية ستبلغ 10 اضعاف

أحدث الأخبار

إيران قادرة علي تنمية صناعتها النووية السلمية

المساعد الخاص لرئيس منظمة الطاقة النووية:

إيران قادرة علي تنمية صناعتها النووية السلمية

ايران تستضيف الدورة الاربعين لاجتماع منظمة السياحة العالمية

مسؤول :

ايران تستضيف الدورة الاربعين لاجتماع منظمة السياحة العالمية

قنصل ايران العام : إيران تصدر الخدمات التقنية والهندسية الي باكستان

قنصل ايران العام : إيران تصدر الخدمات التقنية والهندسية الي باكستان

تحذيرات من حملات تستهدف تخريب العلاقات بين ايران والعراق

تحذيرات من حملات تستهدف تخريب العلاقات بين ايران والعراق

نائبة عراقية تكشف عن واردات ونفقات العراق لعام 2018

نائبة عراقية تكشف عن واردات ونفقات العراق لعام 2018

موضوعات مرتبط