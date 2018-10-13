عبدالمهدي: عازمون علي خدمة جميع المحافظات والمكونات العراقية

وذكر بيان لمكتب عبدالمهدي، ان رئيس الوزراء المكلف 'ألتقي بوفد الجبهة التركمانية العراقية'

واضاف البيان انه 'جري خلال اللقاء بحث تشكيل الحكومة وبرنامجها الحكومي وما يطمح اليه المواطن في الإرتقاء بمستوي جميع القطاعات'.

وأكد عبد المهدي خلال اللقاء ان 'التركمان مكون أصيل في جسد المجتمع العراقي ونعتز بهم وسنعمل جاهدين من أجل خدمة أبناء شعبنا في جميع المحافظات بمختلف مكوناتهم'.

وفي ذات السياق بحث رئيس مجلس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، مع رئيس إئتلاف الوطنية العراقي،اياد علاوي، مستجدات الأوضاع السياسية وتشكيل الحكومة.

وذكر بيان لمكتب عبدالمهدي 'انهما بحثا دعم الحكومة للقيام بواجباتها بالإعمار وتوفير الخدمات وفرص العمل والإستقرار والنهوض بالإقتصاد وأهمية توحيد الجهود من أجل السير بالبلد لتحقيق ما يتطلع اليه المواطن'.

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