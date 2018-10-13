زعيم حزب باكستاني يدعو طهران واسلام اباد وبغداد لتشيكل لجنة مشتركة للاربعين

اسلام اباد/13تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعتبر زعيم حزب مجلس اتحاد المسلمين الباكستاني مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) مظهرا من مظاهر الوحدة بين الشيعة والسنة وقال انه يجب علي طهران واسلام اباد وبغداد تشيكل لجنة مشتركة للاربعين لمتابعة شوون الزائرين .

وقال العلامة 'ناصرعباس جعفري' في حوار خاص مع مراسل ارنا في اسلام اباد: يجب علي المسئولين في ايران والعراق وباكستان تشكيل لجنة مشتركة مؤلفة من وزارات الخارجية والشؤون الدينية للبلدان الثلاثه لحل المشاكل التي قد تحصل للزوار خلال زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.
واضاف جعفري انه كما تفعل ايران والعراق ومنذ بداية شهر محرم وحتي نهاية الايام المنتهية بزيارة الاربعين بعقد عدة اجتماعات تنسيقة بينهما الغرض منها الاستعداد التام لانجاز هذه المسيرة العظيمة فيجب علي الحكومة الباكستانية تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة الهدف منها متابعة شؤون الزوار الباكستانيين .
وقال الزعيم الشيعي ان واقعة عاشوراء والاربعين ليست لفئة خاصة من المجتمع بل هي لجميع المسلمين فنشاهد الاخوة السنة والي جانب اخوانهم الشيعة يسيرون مشيا علي الاقدام للوصول الي كربلاء في اربعينية الامام الحسين عليه السلام.
وثمن جعفري الجهود الايرانية المبذولة علي الحدود المشتركة بين البلدين خلال فترة الاربعين وقال ان باستطاعة منظمات المجتمع المدني الباكستانيه المشاركة في تقديم الخدمات للزوار علي الجانب الباكستاني للحدود كما تقوم العتبة الرضوية المقدسة بتقديمها علي الجانب الايراني.
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سياسي

اتحاد المسلمين الباكستاني

زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام

طهران واسلام اباد وبغداد

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زعيم حزب باكستاني يدعو طهران واسلام اباد وبغداد لتشيكل لجنة مشتركة للاربعين

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