ایران مستعدة لتقدیم تجاربها فی مجال الطب العسكری الي العالم

واضاف هاشمی الذی كان یتحدث الیوم السبت خلال مؤتمر 'الطب العسكری لدي اسیا والمحیط الهادئ' الذی عقد لنسخته الرابعة فی طهران، قال 'اننا الیوم وباعتبارنا شعب فرضت علیه الحرب وتعرض لكثیر من الاصابات، نعتبر ان السلام والاستقرار اكبر ثروة لحیاة سلیمة وسبیل تطور البشریة فی جمیع المجالات ونتمي ان یاتی یوم یتوصل فیه السیاسیون الي هذه النتیجة وهی ان البسیطة هی بیت للجمیع'.

وتابع وزیر الصحة قائلا : نحن نتطلع الي یوم یكون فیه مقر الامم المتحدة مكانا لتبادل الاراء حول حیاة افضل للجمیع؛ وكی نبلغ ذلك الیوم، علینا ان نوظف اللجنة الدولیة للطب العسكری لخدمة سلامة الشعوب ونضع لها خططا عملیة لهذا الغرض؛ ذلك ان القوات العسكریة هی جزء من الشعب'.

واشار قاضی زادة هاشمی الي مشاركة 117 دولة فی المؤتمر، وقال : ان هذا الحضور یجسد مدي صعوبة المهمة والرؤیة العالمیة بضرورة تقدیم الخدمات الطبیة فی حالتی الحرب والسلم للجمیع.

انتهي**م م/ ح ع**

