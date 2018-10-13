السفير الايراني في اليابان:

العلاقات بين طهران وطوكيو تتمتع برصيد ثقافي

بكين/13تشرين الاول/اكتوبر- اشار السفير الايراني في اليابان مرتضي رحماني موحد الي العلاقات الودية بين طهران وطوكيو وقال ان هذه العلاقات تاريخية وتتمتع برصيد ثقافي وشعبي.

وخلال اجتماعه بمدراء ومراسلي القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية وبعض الصحف اليابانية الشهيرة اشار رحماني موحد اليوم السبت الي آخر المستجدات في العلاقات بين ايران واليابان خاصة علي مستوي كبار مسوولي البلدين وقال ان العام المقبل الذي يصادف الذكري الـ90 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين ايران واليابان يشكل فرصة مناسبة لتعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين خاصة في المجالات العلمية والثقافية والسياحة اكثر من ذي قبل.
واضاف انه تم اعداد فعاليات مختلفة بمناسبة الذكري الـ90 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين ايران واليابان اذا ان تغطيتها الاعلامية من قبل وسائل الاعلام اليابانية يمكن ان يوفر ارضية مناسبة لمزيد من التعرف المتبادل لشعبي البلدين علي تاريخ وثقافة وحضارة بلديهما العريقين في اسيا.
واقترح السفير الايراني خلال الاجتماع ايجاد اطار للتعاون المنظم بين وسائل الاعلام اليابانية والسفارة الايرانية وكذلك نظيراتها الايرانية من خلال اقامة جلسات دورية منتظمة في المستقبل.
انتهي**2018 ** 1718



برچسب ها

سياسي

اليابان

ايران

العلاقات التاريخية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

العلاقات بين طهران وطوكيو تتمتع برصيد ثقافي

معظم المشاهدات

قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف

قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف

امام جمعة النجف الاشرف: النظام السعودي علي حافة الانهيار

امام جمعة النجف الاشرف: النظام السعودي علي حافة الانهيار

قائد فی الحرس الثوری: ایران الیوم تمر باحد المنعطفات التاریخیة

قائد فی الحرس الثوری: ایران الیوم تمر باحد المنعطفات التاریخیة

إجتماع وحدة بين شيوخ عشائر محافظة خوزستان والبصرة

علي أعتاب ذكري الأربعين

إجتماع وحدة بين شيوخ عشائر محافظة خوزستان والبصرة

قيمة صادرات الاجهزة الطبية الايرانية ستبلغ 10 اضعاف

قيمة صادرات الاجهزة الطبية الايرانية ستبلغ 10 اضعاف

أحدث الأخبار

15 شهيدا و20 جريحا اولي حصيلة العدوان السعودي في الحديدة اليوم

15 شهيدا و20 جريحا اولي حصيلة العدوان السعودي في الحديدة اليوم

العامري: العراق لن يكون تابعاً لأحد ولا استقرار للمنطقة بدون استقراره

العامري: العراق لن يكون تابعاً لأحد ولا استقرار للمنطقة بدون استقراره

عبدالمهدي: عازمون علي خدمة جميع المحافظات والمكونات العراقية

عبدالمهدي: عازمون علي خدمة جميع المحافظات والمكونات العراقية

زعيم حزب باكستاني يدعو طهران واسلام اباد وبغداد لتشيكل لجنة مشتركة للاربعين

زعيم حزب باكستاني يدعو طهران واسلام اباد وبغداد لتشيكل لجنة مشتركة للاربعين

ایران مستعدة لتقدیم تجاربها فی مجال الطب العسكری الي العالم

وزیر الصحة :

ایران مستعدة لتقدیم تجاربها فی مجال الطب العسكری الي العالم

موضوعات مرتبط