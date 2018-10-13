العلاقات بين طهران وطوكيو تتمتع برصيد ثقافي

وخلال اجتماعه بمدراء ومراسلي القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية وبعض الصحف اليابانية الشهيرة اشار رحماني موحد اليوم السبت الي آخر المستجدات في العلاقات بين ايران واليابان خاصة علي مستوي كبار مسوولي البلدين وقال ان العام المقبل الذي يصادف الذكري الـ90 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين ايران واليابان يشكل فرصة مناسبة لتعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين خاصة في المجالات العلمية والثقافية والسياحة اكثر من ذي قبل.

واضاف انه تم اعداد فعاليات مختلفة بمناسبة الذكري الـ90 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين ايران واليابان اذا ان تغطيتها الاعلامية من قبل وسائل الاعلام اليابانية يمكن ان يوفر ارضية مناسبة لمزيد من التعرف المتبادل لشعبي البلدين علي تاريخ وثقافة وحضارة بلديهما العريقين في اسيا.

واقترح السفير الايراني خلال الاجتماع ايجاد اطار للتعاون المنظم بين وسائل الاعلام اليابانية والسفارة الايرانية وكذلك نظيراتها الايرانية من خلال اقامة جلسات دورية منتظمة في المستقبل.

انتهي**2018 ** 1718

