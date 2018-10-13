مكافحة الارهاب اهم محاور اجتماع منظمة شنغهاي في طاجيكستان

طهران/13تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- عقد في العاصمة الطاجيكية دوشبنه الاجتماع السابع عشر لاعضاء منظمة شنغهاي للتعاون ليناقش فيما يناقش خاصه مكافحة الارهاب والسلام في افغانستان شارك فيه ممثل ايران بصفه مراقب.

وقد عقد الاجتماع السنوي السابع عشر لاعضاء منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة رئيس وزراء روسيا 'ديمتري مدفيديف' ورئيس وزراء الصين 'لي كه جيانغ' و رئيس وزراء كازاخستان 'باكيتجان ساغنوتايف' و رئيس وزراء قرقيزيا'محمد قلي ابوالقاضي اوف' و رئيس وزراء اوزبكستان ' عبدالله عارف اوف' و وزير خارجية الهند 'سوشما سواراج' ووزير خارجية باكستان 'مخدوم شاه محمود حسين قريشي' والرئيس التنفذي لافغانستان'عبدالله عبدالله' و رئيس وزراء بلاروسيا'سرغي روماس' وامين عام منظمة شنغهاي للتعاون 'رشيد عالم اوف' ووكيل وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية 'مرتضي سرمدي' وعدد من ممثلي الدول الاجنبية الاخري.
واعتبرالرئيس الطاجيكي 'امامعلي رحمان' الاستقرار والسلام في منطقة دول منظمة شنغهاي للتعاون ومحيطها مهما مؤكدا علي بذل المساعي لاحلال السلام في افغانستان باعتبارها مفتاح الاستقرار في كل المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لافغانستان'عبدالله عبدالله' ان الفصائل المتطرفة والارهابية وباتخاذها الشريط الحدوي لافغانستان مقرا لها تعتبر تهديدا للمنطقة وافغانستان وهناك جهودا تبذل للتخلص منها.
من جانبه قال وزير خارجية الهند'سوشما سواراج' ان الهند تدعم مساعي السلام بقيادة افغانستان للوصول الي نتائج جيدة للثبات والاستقرار في المنطقة.
وقال وزير خارجية باكستان 'شاه محمود قريشي' اننا ملتزمون بمكافحة الارهاب والتطرف وفي هذا الشأن نقدم يد العون و المساعدة لافغانستان للتخلص من هذه الظاهرة التي تهدد المنطقة برمتها.
وبين رئيس وزاء طاجيكستان 'قاهر رسول زاده' ان افغانستان مهمة بالنسبة لنا ونحن ندعم انضمامها الي عضوية منظمة شنغهاي للتعاون.
وفي كلمته التي القاها رئيس وزراء الصين ' لي كه جيانغ' اكد علي مكافحة الارهاب والتطرف والمخدرات .
يذكر ان منظمة شنغهاي للتعاون تضم في عضويتها كلا من الصين و كازاخستان وقرقيزيا و الهند و روسيا و طاجيكستان و اوزبكستان و باكستان.
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مكافحة الارهاب اهم محاور اجتماع منظمة شنغهاي في طاجيكستان

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