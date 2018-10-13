العراق يغلق حدود شلمجة التجارية

واضاف محمد نظارت في مقابلة مع إرنا اليوم السبت: لا توجد مشكلة في تصدير البضائع من إيران، لكن الحكومة العراقية أغلقت حدودها بسبب الافتقار إلي البنية التحتية في أيام زيارة الأربعين الحسيني.

وأضاف أن منظمة منطقة اروند للتجارة الحرة تقوم بالتشاور والإعداد لبعض السلع المطلوبة في العراق لاستئناف التجارة علي هذه الحدود.

و قال مدير تطوير التجارة في منظمة منطقة اروند للتجارة الحرة، إن المنطقة بادرت بإنشاء طريق منفصل لمرور زوار الأربعين من أجل تسهيل التجارة مع العراق، وهي بصدد اعداد بعض البنية التحتية للحدود الجمركية للجانب العراقي .

في وقت سابق، أعلن المسؤولون الإيرانيون في المنطقة أن الأنشطة التجارية لن تتوقف عند حدود شلمجة خلال زيارة الأربعين.

وقف العمل عند حدود شلمجه يؤدي الي خسارة أصحاب شاحنات البضائع علي الحدود الدولية.

يتم شحن ما معدله 600 شاحنة يومياً إلي الحدود العراقية بمنتجات مثل الخضروات والمواد الغذائية ومنتجات الألبان من حدود شلمجة التي تبعد 15 كيلومتراً من خرمشهر، مع قدرة تصديرية يومية تصل إلي 1000 شاحنة.

يقع منفذ شلمجة علي بعد 15 كم من مدينة خرمشهر وعلي بعد 25 كم من مدينة البصرة جنوب العراق.

انتهي** 2344

