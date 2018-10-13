رئيس مركز الأبحاث الروسي:

الحظر النفطي الإيراني يلحق الضرر بالعديد من البلدان

موسكو/ 13 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - أعلن رئيس مركز الأبحاث حول 'الأبعاد الأقليمية للسياسات العسكرية الأمريكية' في المعهد الكندي الأمريكي، الروسي، إن الحظر النفطي ضد إيران يمس بعلاقات واشنطن مع العديد من البلدان بسبب الأضرار التي تلحق باقتصاداتها.

وقال 'فلاديمير باتيوك' في حديث لمراسل إرنا في موسكو، إن الحظر النفطي الإيراني سيؤدي إلي ارتفاع حاد في أسعار النفط في السوق العالمية، وهو ما سيضر بالاقتصاد في العديد من دول العالم.
وقال المحلل الروسي : إن إيران تصدر حاليا أكثر من مليوني برميل نفط في اليوم، وإن مجرد اثارة مسألة الحظر النفطي، افضي الي ارتفاع سعر النفط في السوق العالمية فوق 80 دولارا للبرميل.
وأضاف أنه إذا تم تنفيذ العقوبات الأمريكية علي إيران في الرابع من نوفمبر، فإن السعر سيتجاوز 100 دولار للبرميل.
وقال باتيوك إن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لزيادة إنتاج أوبك وصادراتها النفطية تذهب سدي ولن تتمكن الدول الأعضاء في المنظمة من التعويض عن النقص في الأسواق إذا توقفت صادرات النفط الإيرانية .
وقال، إن سوق النفط العالمية قد تزعزع بسبب التدخل الأمريكي وتدخلات ترامب، وواشنطن مسؤولة في واقع الأمر عن ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف الخبير الروسي أنه إذا تم تخفيض صادرات النفط الإيراني ، فإن سعر النفط سيزداد وستكون دول مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا والتي تواجه صعوبات اقتصادية، في موقف أكثر صعوبة.
و توقع رئيس مركز الأبحاث حول الأبعاد الإقليمية للسياسات العسكرية الأمريكية في المعهد الكندي الأمريكي، الروسي، أنه إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية ، فمن المرجح أن تظهر الموجة الجديدة من الأزمة الاقتصادية في العالم.
واشار الي انه ولهذا السبب، فإن الدول الأوروبية مترددة في اتباع سياسات المغامرة لترامب، وتحاول أوروبا حل موضوع الاتفاق النووي ؛ لذلك نري أن جميع جهود بروكسل متمركزة حول منع خروج إيران من نظام التعاون الدولي.
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العقوبات النفطية

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الحظر النفطي الإيراني يلحق الضرر بالعديد من البلدان

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