تيار الحكمة العراقي:

موقفنا الرسمي هو دعم حكومة عبدالمهدي بقوة وسنقيم أداءها بعد عام

بغداد/13 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أكد المتحدث الرسمي باسم تيار الحكمة الوطني نوفل ابو رغيف، ان موقف 'الحكمة' الرسمي من حكومة عبدالمهدي يتمثل في دعمها بقوه كاشفا عن عدد الوزارات في الحكومة المقبلة التي سيتم تشكيلها.

وقال أبو رغيف في برنامج 'كابيتانو' الذي بثته قناة الفرات الفضائية، مساء الجمعة، 'اننا ماضون بقوة بدعم حكومة عبد المهدي وهذا رأينا الرسمي، ولكنه مشروط حيث سنقيم أدائها بعد مضي عام علي عمرها وبعدها سنحدد البوصلة، علينا ان ننتظر عاماً كاملاً من عمر الحكومة لتحديد الموقف من الذهاب للمعارضة'.
وأضاف، ان 'التدخل الخارجي أنحسر بشكل كبير في الساحة العراقية'.
وكشف المتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني، عن عدد الوزارات في الحكومة المقبلة المكلف بتشكيلها عادل عبد المهدي مشيرا الي ان 'الحكومة ستضم 22 وزارة تكون ثلاثة منها للمكون الكردي وواحدة للمكونات (الأقليات)، وتبقي 18 وزارة تذهب 9 منها لتحالف الإصلاح والإعمار، والتسعة الأخري الي تحالف البناء بغض النظر عن أسماء هذه الوزارات'.
واوضح 'نحن مع التكنوقراط الشامل مع مراعاة التكنوقراط السياسي' قائلا 'علينا ان لا ننسي الشركاء الذين حصلوا علي موقع مهم برئاسة البرلمان وينبغي النظر بذلك'.
وأكد أبو رغيف، ان 'الحكمة يرغب بوزارة سيادية ووزارة خدمية ونعتقد انه الاستحقاق الانتخابي لنا هو 3 وزارات ولن نصر علي أسماء محددة ولكن لا نقبل ان تؤخذ المواقع باسماء كيانات وتوظف لها كما لا نقبل فرض مرشحين وانما يكون بالتفاوض والتشاور'.
وبين ان 'فرق الحكمة عن باقي القوي هو تحمله لمسؤولية رجالاته في التصدي للمهمة'.
وتابع 'أما بالنسبة للبرنامج الحكومي فتم مشاورة عبد المهدي ووعد بتقديم برنامج كابينته الوزارية وأبرزها تحويل الاقتصاد من ريعي الي منتج وتوسيع الادارة اللامركزية وقضايا أخري' مؤكداً ان 'البرنامج هو في طور الاكتمال وسيصوت عليه في جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية'.
ولفت ابو رغيف الي، اننا 'لا نتشبث بالمواقع الحكومية والوزارات ومرشحونا في الوزارات السابقة حققوا نجاحات كبيرة واليوم لا نصر علي وزارة معينة والمهم المضي بتقديم أداء مختلف في الوجوه والبرامج لتحقيق تطلعات الشعب'.
واشار الي، ان 'تيار الحكمة هو الأبكر في تمكين الشباب والمرأة وتقليد هذه التجربة من كتل أخري امر نعتز به ودليل نجاح لفكرتنا'.
ودعا 'عبد المهدي الي ان يمضي فيما قطعه من وعودة بالكابينة الوزارية وان يوجد حداً فاصلاً في إنهاء الوكالات وان يوجد توازنا سياسياً في تغيير الهيئات المستقلة'.
وشدد ابو رغيف، علي انه 'لا يمكن لفصيل سياسي بعد 2003 ان يقف حائلاً دون مرور مشروع سياسي، وما حدث في البرلمان باختيار الرئاسات حالة غير مسبوقة وكذلك فتح باب الترشيح الالكتروني لتشكيل الكابينة الوزارية'.
وأعرب عن 'أمله بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني بفعالية في الحكومة المقبلة'.
وشدد علي ان 'عبد المهدي من أشد المنظرين والمدافعين عن النظام النيابي، ونعتقد الترشيح الالكتروني حركة جديدة ولكن يجب ان نصارح الجمهور بان النظام العراقي هو نيابي، فكيف نأتي بلحظة ننسف كل شيء؟!'.
واستطرد قائلا 'قبل تكليف عبدالمهدي بتشكيل الحكومة وصلنا الي انسداد سياسي في التوصل الي تحالف بين الاصلاح والاعمار وتحالف البناء ووصلت الاشكالية الي الشكوي عند المحكمة الاتحادية ولكن أمام ضغط المرجعية العليا والشارع العراقي دفعنا الي التوافق علي هذا التكليف'.
وانتقد بشدة 'حالات شراء الأصوات والذمم' مؤكدا 'نعتقد ان العلاج الأنجع لهذه الظاهرة هي العقاب الجماهيري، وموقفنا رافض فيما حصل بانتخاب رئيس البرلمان ولكن لا نريد ان يزداد المشهد السياسي أكثر توتراً وهناك أولويات حالياً وهي تشكيل الحكومة ضمن السقف الدستوري وتنفيذ البرامج'.
وشدد ابو رغيف علي، ان 'تيار الحكمة سيكون له موقف حازم من الذمم الرخيصة في شراء وبيع الأصوات وسيكون لنا حساب عسير لمن باع ذمته من أجل الأموال'.
وعن صحة الأنباء عن ترشيحه لمواقع وزارية وحكومية بينها وزارة الثقافة أو تسلم منصب محافظ واسط او المتحدث الرسمي للحكومة المقبلة، أكد أبو رغيف هذه الترشحات لكنه أكد عدم إستعجاله الاحداث' معرباً عن 'ثقته بهذا التكليف ويبقي الأمر رهن للاستحقاق السياسي ولا نتزاحم لأي موقع'.
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موقفنا الرسمي هو دعم حكومة عبدالمهدي بقوة وسنقيم أداءها بعد عام

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