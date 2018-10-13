لاريجاني يهنئ بفوز ايران بالمركز الثالث في الالعاب البارالمبيه الآسيوية

وجاء في برقية التهنئة ان النجاح القيم و الرائع الذي حققته البعثه الرياضيه الايرانيه في المسابقات البارالمبيه الاسيوية 2018 في اندونيسيا والفوز بالمركز الثالث وهي افضل نتيجة حققها علي مدي الدورات بعثت الفرح والسرور في قلوب الشعب الايراني.

واعرب لاريجاني عن تهانيه لجميع اعضاء البعثه الايرانيه والابطال الفائزين بالميداليات متمنيا لهم دوام الموفقية في جميع الساحات الدولية .

يذكر ان الوفد الايراني المشارك في مسابقات البارالمبيه الاسيوية 2018 في اندونيسا احرز المركز الثالث بحصوله علي 51 ميدالية ذهبية و 42 فضية و 43 برونزية .

انتهي**م م** 1718

