غارات العدوان علي المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف جرائم حرب

وقال جابر: 'إن الغارات المتعمدة علي المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف واستهداف المواطنين من قبل العدوان الأمريكي السعودي مع سبق الإصرار والترصد جرائم حرب بحق المواطنين في اليمن'.

وأشار إلي أن هذه الغارات المستمرة بشكل هستيري منذ أمس الاول أدت إلي تدمير مستشفي الدريهمي العام ومستشفي الأمومة والطفولة المُكتظين بالمرضي والنساء الحوامل والمواليد والكوادر الصحية إضافة إلي تدمير عدد من المنازل وسقوط عشرات الشهداء والجرحي من المدنيين بينهم نساء وأطفال في مديريتي التحيتا والدريهمي.

ولفت ناطق الحكومة إلي أن تحالف العدوان منع سيارات وفرق الإسعاف من إنقاذ الضحايا، مؤكدا أن القتل الجماعي للشعب اليمني يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية وإدانة لكل المنظمات والهيئات الأممية التي تتعاطي مع دماء الأطفال والنساء في اليمن ببرودة واستهتار.

المصدر : المسيرة نت

انتهي ** 1837

