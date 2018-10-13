استشهاد فلسطينية باعتداء المتسوطنين بالضفة الغربية

وأعلنت وزارة الصحة في رام الله استشهاد المواطنة عائشة محمد طلال رابي (45 عاما)، إثر إصابتها باعتداء للمستوطنين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الصحة أن المستوطنين هاجموا بالحجارة المركبة التي كانت تستقلها المواطنة رابي وزوجها في ساعة متأخرة من الليل قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، مما أدي لإصابتها بجراح بالغة بالرأس.

ونقلت رابي إلي مركز ابن سينا للطوارئ ببلدة حوارة، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وتم نقل جثمانها إلي مستشفي رفيديا بنابلس.

ووفقا لمصادر محلية، فإن الشهيدة رابي هي شقيقة لشهيد، وأم لطفلين.

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