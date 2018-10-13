إفتتاح معرض طهران الدولي للمعدات الرياضية

طهران/ 13 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - افتتح المعرض الدولي السابع عشر لمعدات والات اللياقة البدنية والرياضة اليوم السبت في مركز المعارض الدولي بطهران بحضور وزير الرياضة والشباب مسعود سلطاني.

و يهدف المعرض، الذي يقام الي 16 أكتوبر في المقر الدائم لمعرض طهران الدولي، إلي تطوير وتوسيع العديد من الفروع الرياضية في البلاد، وتشارك أكبر وأعرق الشركات والمصانع والمنتجين المحليين والاجانب للألعاب الرياضية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض الدول الرائدة في العالم بالمعرض.
وتم تنظيم المعرض بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب واتحاد المصنعين وبائعي السلع الرياضية ورابطة مصنعي المعدات الرياضية في البلاد، بالإضافة إلي شركات التصنيع المحلية والأجنبية والاتحادات الرياضية والإدارات الرياضية في المحافظات، وتشارك الأندية الرياضية في البلاد في تحديد احتياجاتها وتوقعاتها من خلال المشاركة البناءة مع الشركاء وأصحاب الصناعة من أجل توفير المزيد من الفرص التجارية لهؤلاء المشاركين.
وتعرض مجموعة متنوعة من المعدات الرياضية ومعدات اللياقة البدنية والمكملات الرياضية والملابس الرياضية والرياضات المائية وتسلق الجبال والتنس وكرة الريشة في المعرض.
دعم المنتجات المحلية و 'السلع الإيرانية' إلي جانب تقديم وعرض أحدث الإنجازات العالمية، أحد الأهداف الرئيسية لعقد جميع المعارض الدولية الـ 16 للرياضة والمعدات الرياضية.
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إفتتاح معرض طهران الدولي للمعدات الرياضية

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