تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران وباكستان

اسلام/13تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- تم التاكيد خلال اللقاء بين القنصل العام الايراني في بيشاور وحاكم ولاية خيبربختونخواه الباكستانية علي تنمية العلاقات بين ايران وباكستان في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية.

وقد التقي القنصل الايراني في بيشاور 'محمدباقر بيكي' مع حاكم ولاية خيبربختونخواه 'شاه فرمان خان' لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين نظرا للامكانيات التي تتمتع بها الولاية الباكستانية.
وفي بداية اللقاء قدم القنصل الايراني تهانيه لفوز حزب انصاف و تشكيل الحكومة في ولاية خيبربختونخواه وتعيين'شاه فرمان خان' حاكما لها.
واعرب بيكي عن امله بتطوير العلاقات بين البلدين اللذين تربطهما علاقات ثقافية مشتركة معلنا استعداد ايران للمشاركة في مشاريع الولاية ومنها المواصلات و انشاء محطات مائيه لتوليد الكهرباء وكذلك تشييد السدود والجسور مطالبا برفع العقبات المصرفية التي تواجه رجال اعمال البلدين.
من جانبة اعرب حاكم ولاية خيبربختونخواه 'شاه فرمان خان' عن اسفه لوقوع ضحايا في حادث اهواز الارهابي مقدما تعازية للشعب والحكومة الايرانية و عوائلهم.
واعلن فرمان خان عن استعداد الولاية لتوسيع التعاون بين البلدين وضرورة دعم الفرص التجارية بينهما نظرا للثقافة واللغة المشتركة.
كما طالب حاكم ولاية خيبربختونخواه بالتعاون بين ايران وباكستان والدول الاسلامية لترسيخ الوحدة بين المسلمين والحيلولة دون تفرقتهم.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

اقتصاد

التعاون الاقتصادي

ايران وباكستان

القنصل الايراني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران وباكستان

معظم المشاهدات

قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف

قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف

امام جمعة النجف الاشرف: النظام السعودي علي حافة الانهيار

امام جمعة النجف الاشرف: النظام السعودي علي حافة الانهيار

قائد فی الحرس الثوری: ایران الیوم تمر باحد المنعطفات التاریخیة

قائد فی الحرس الثوری: ایران الیوم تمر باحد المنعطفات التاریخیة

إجتماع وحدة بين شيوخ عشائر محافظة خوزستان والبصرة

علي أعتاب ذكري الأربعين

إجتماع وحدة بين شيوخ عشائر محافظة خوزستان والبصرة

قيمة صادرات الاجهزة الطبية الايرانية ستبلغ 10 اضعاف

قيمة صادرات الاجهزة الطبية الايرانية ستبلغ 10 اضعاف

أحدث الأخبار

اللواء باقري: جرائم الإرهابيين التكفيريين تهدد أمن المدنيين

اللواء باقري: جرائم الإرهابيين التكفيريين تهدد أمن المدنيين

لاريجاني يهنئ بفوز ايران بالمركز الثالث في الالعاب البارالمبيه الآسيوية

لاريجاني يهنئ بفوز ايران بالمركز الثالث في الالعاب البارالمبيه الآسيوية

غارات العدوان علي المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف جرائم حرب

ناطق حكومة الإنقاذ في اليمن:

غارات العدوان علي المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف جرائم حرب

غزة تودع سبعة من شهدائها وتؤكد أن مسيرات العودة مستمرة

غزة تودع سبعة من شهدائها وتؤكد أن مسيرات العودة مستمرة

استشهاد فلسطينية باعتداء المتسوطنين بالضفة الغربية

استشهاد فلسطينية باعتداء المتسوطنين بالضفة الغربية

موضوعات مرتبط