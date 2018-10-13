تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران وباكستان

وقد التقي القنصل الايراني في بيشاور 'محمدباقر بيكي' مع حاكم ولاية خيبربختونخواه 'شاه فرمان خان' لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين نظرا للامكانيات التي تتمتع بها الولاية الباكستانية.

وفي بداية اللقاء قدم القنصل الايراني تهانيه لفوز حزب انصاف و تشكيل الحكومة في ولاية خيبربختونخواه وتعيين'شاه فرمان خان' حاكما لها.

واعرب بيكي عن امله بتطوير العلاقات بين البلدين اللذين تربطهما علاقات ثقافية مشتركة معلنا استعداد ايران للمشاركة في مشاريع الولاية ومنها المواصلات و انشاء محطات مائيه لتوليد الكهرباء وكذلك تشييد السدود والجسور مطالبا برفع العقبات المصرفية التي تواجه رجال اعمال البلدين.

من جانبة اعرب حاكم ولاية خيبربختونخواه 'شاه فرمان خان' عن اسفه لوقوع ضحايا في حادث اهواز الارهابي مقدما تعازية للشعب والحكومة الايرانية و عوائلهم.

واعلن فرمان خان عن استعداد الولاية لتوسيع التعاون بين البلدين وضرورة دعم الفرص التجارية بينهما نظرا للثقافة واللغة المشتركة.

كما طالب حاكم ولاية خيبربختونخواه بالتعاون بين ايران وباكستان والدول الاسلامية لترسيخ الوحدة بين المسلمين والحيلولة دون تفرقتهم.

انتهي**م م** 1718

