خلال الأشهر الستة الماضية؛

صادرات إيران إلي أوروبا ارتفعت بنسبة 26٪

طهران/ 13 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - ارتفع متوسط الصادرات غير النفطية الإيرانية إلي الدول الأوروبية علي الرغم من التحذيرات الأمريكية لخفض التجارة مع بلادنا، بنسبة 112.9% من حيث الوزن و 26.33% من حيث القيمة خلال الاشهر الستة الماضية.

في الأشهر الستة الأولي من العام الإيراني الحالي (بدأ 21 مارس 2018)، تم تصدير أكثر من 56 مليون طن من السلع غير النفطية، وهو ما يقل بنسبة 3.27 في المائة عما كان عليه في النصف الأول من العام الماضي . كما دخل البلاد خلال هذه الفترة 16 مليونا و220 طن من السلع ، والتي انخفضت بنسبة 9.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
إيطاليا وألمانيا وبلجيكا وأسبانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا واليونان وبولندا والنمسا وسلوفاكيا والبرتغال والدنمارك وكرواتيا وسويسرا وجمهورية التشيك هي 16 دولة أوروبية مدرجة في قائمة 100 دولة هي وجهات تصدير السلع الإيرانية، كما أن الولايات المتحدة والمكسيك من الوجهات الرئيسية لتصدير البضائع الإيرانية خلال الفترة المذكورة أعلاه.
دراسة جداول إحصاءات الجمارك في الأشهر الستة الأولي من هذا العام، تكشف عن زيادة الصادرات الي البلدان الأوروبية في الوزن بنسبة 112 في المائة ، بما في ذلك المنتجات البتروكيماوية .
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صادرات ايران الى اوروبا

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صادرات إيران إلي أوروبا ارتفعت بنسبة 26٪

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