صادرات إيران إلي أوروبا ارتفعت بنسبة 26٪

في الأشهر الستة الأولي من العام الإيراني الحالي (بدأ 21 مارس 2018)، تم تصدير أكثر من 56 مليون طن من السلع غير النفطية، وهو ما يقل بنسبة 3.27 في المائة عما كان عليه في النصف الأول من العام الماضي . كما دخل البلاد خلال هذه الفترة 16 مليونا و220 طن من السلع ، والتي انخفضت بنسبة 9.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

إيطاليا وألمانيا وبلجيكا وأسبانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا واليونان وبولندا والنمسا وسلوفاكيا والبرتغال والدنمارك وكرواتيا وسويسرا وجمهورية التشيك هي 16 دولة أوروبية مدرجة في قائمة 100 دولة هي وجهات تصدير السلع الإيرانية، كما أن الولايات المتحدة والمكسيك من الوجهات الرئيسية لتصدير البضائع الإيرانية خلال الفترة المذكورة أعلاه.

دراسة جداول إحصاءات الجمارك في الأشهر الستة الأولي من هذا العام، تكشف عن زيادة الصادرات الي البلدان الأوروبية في الوزن بنسبة 112 في المائة ، بما في ذلك المنتجات البتروكيماوية .

انتهي** 2344

