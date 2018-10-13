بمشاركة 180 شركة أجنبية

بدء أعمال معرض الصناعة الدولي الثامن عشر في طهران

طهران/ 13 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - بدأ المعرض الدولي الثامن عشر للصناعة اليوم السبت بمشاركة 180 شركة أجنبية من 11 دولة في الموقع الدائم لمعرض طهران الدولي.

يشارك في المعرض أكثر من 560 شركة محلية وأجنبية ، وجري افتتاحه بحضور منصور معظمي مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة ورئيس مكتب تطوير الصناعة الإيرانية (IDRO).
وقال 'محمد خضرايي قهرماني'، مدير شركة التجارة الدولية في Idro، في مقابلة مع إرنا حول المعرض، إن المعرض الدولي الثامن عشر للصناعة نظم علي مساحة تزيد علي 3 الاف متر مربع .
واشار الي مشاركة دول المانيا والهند والصين وتايوان وروسيا واليابان والجزائر وسويسرا وايطاليا وجمهورية التشيك وفرنسا الي جانب الشركات الإيرانية لعرض احدث منتجاتها وخدماتها في المعرض.
الإلمام بأحدث المنتجات والتطورات في هذا المجال وتبادل المعلومات والدراية التقنية الحديثة بين المشاركين وإطلاع المشاركين والزوار علي آخر الإنجازات المقدمة في مختلف قطاعات الصناعة وإقامة علاقات مباشرة بين المصنعين والمستهلكين وخلق فرص الاستثمار و فرص العمل والتسويق وتنمية الصادرات هي الأهداف الرئيسية للمعرض.
وتعرض مجموعة متنوعة من المعدات الصناعية وورشة العمل و خطوط الإنتاج الصناعية الكبيرة والصغيرة و خطوط الإنتاج و الصناعات المتطورة والخدمات التقنية و الهندسة والاستشارات و الاستثمار الصناعي و المبيعات وخدمات ما بعد البيع في معرض طهران التجاري الدولي الثامن عشر.
معرض طهران الدولي الثامن عشر للصناعات مفتوح للزوار الي 16 أكتوبر في المقر الدائم للمعارض الدولية في طهران.
انتهي** 2344



برچسب ها

اقتصاد

معرض الصناعة

طهران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

بدء أعمال معرض الصناعة الدولي الثامن عشر في طهران

معظم المشاهدات

قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف

قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف

امام جمعة النجف الاشرف: النظام السعودي علي حافة الانهيار

امام جمعة النجف الاشرف: النظام السعودي علي حافة الانهيار

قائد فی الحرس الثوری: ایران الیوم تمر باحد المنعطفات التاریخیة

قائد فی الحرس الثوری: ایران الیوم تمر باحد المنعطفات التاریخیة

إجتماع وحدة بين شيوخ عشائر محافظة خوزستان والبصرة

علي أعتاب ذكري الأربعين

إجتماع وحدة بين شيوخ عشائر محافظة خوزستان والبصرة

قيمة صادرات الاجهزة الطبية الايرانية ستبلغ 10 اضعاف

قيمة صادرات الاجهزة الطبية الايرانية ستبلغ 10 اضعاف

أحدث الأخبار

اللواء باقري: جرائم الإرهابيين التكفيريين تهدد أمن المدنيين

اللواء باقري: جرائم الإرهابيين التكفيريين تهدد أمن المدنيين

لاريجاني يهنئ بفوز ايران بالمركز الثالث في الالعاب البارالمبيه الآسيوية

لاريجاني يهنئ بفوز ايران بالمركز الثالث في الالعاب البارالمبيه الآسيوية

غارات العدوان علي المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف جرائم حرب

ناطق حكومة الإنقاذ في اليمن:

غارات العدوان علي المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف جرائم حرب

غزة تودع سبعة من شهدائها وتؤكد أن مسيرات العودة مستمرة

غزة تودع سبعة من شهدائها وتؤكد أن مسيرات العودة مستمرة

استشهاد فلسطينية باعتداء المتسوطنين بالضفة الغربية

استشهاد فلسطينية باعتداء المتسوطنين بالضفة الغربية

موضوعات مرتبط