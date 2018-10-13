بدء أعمال معرض الصناعة الدولي الثامن عشر في طهران

يشارك في المعرض أكثر من 560 شركة محلية وأجنبية ، وجري افتتاحه بحضور منصور معظمي مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة ورئيس مكتب تطوير الصناعة الإيرانية (IDRO).

وقال 'محمد خضرايي قهرماني'، مدير شركة التجارة الدولية في Idro، في مقابلة مع إرنا حول المعرض، إن المعرض الدولي الثامن عشر للصناعة نظم علي مساحة تزيد علي 3 الاف متر مربع .

واشار الي مشاركة دول المانيا والهند والصين وتايوان وروسيا واليابان والجزائر وسويسرا وايطاليا وجمهورية التشيك وفرنسا الي جانب الشركات الإيرانية لعرض احدث منتجاتها وخدماتها في المعرض.

الإلمام بأحدث المنتجات والتطورات في هذا المجال وتبادل المعلومات والدراية التقنية الحديثة بين المشاركين وإطلاع المشاركين والزوار علي آخر الإنجازات المقدمة في مختلف قطاعات الصناعة وإقامة علاقات مباشرة بين المصنعين والمستهلكين وخلق فرص الاستثمار و فرص العمل والتسويق وتنمية الصادرات هي الأهداف الرئيسية للمعرض.

وتعرض مجموعة متنوعة من المعدات الصناعية وورشة العمل و خطوط الإنتاج الصناعية الكبيرة والصغيرة و خطوط الإنتاج و الصناعات المتطورة والخدمات التقنية و الهندسة والاستشارات و الاستثمار الصناعي و المبيعات وخدمات ما بعد البيع في معرض طهران التجاري الدولي الثامن عشر.

معرض طهران الدولي الثامن عشر للصناعات مفتوح للزوار الي 16 أكتوبر في المقر الدائم للمعارض الدولية في طهران.

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