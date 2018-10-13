ايران تسجل رقما قياسيا بالفوز بالميداليات الذهبية في اولمبياد الشباب

طهران/13تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- حطمت البعثة الرياضية الايرانية المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية للشباب 2018 في الارجنتين الرقم القياسي في احراز الميداليات الذهبية مقارنة بالدورات السابقة من هذه الالعاب.

وحصد اللاعبون الايرانيون في هذه الالعاب خمس ميداليات ذهبية فيما كان قد احرزوا ميداليتين في الالعاب الاولمبية لعام 2010 في سنغافورة و ثلاث ميداليات ذهبية في هذه الالعاب لعام 2014 في الصين.
وخطف اللاعبان امير رضا ده بزركي في وزن 45 كغم و محمد نصرتي في وزن 92 كغم ميداليتين ذهبيتين في المصارعة الرومانية.
ويواجه الرياضيون الايرانيون منافسيهم في سبعة فروع رياضية من مختلف قارات العالم .
وفاز امير رضا ده بزركي في المصارعة الرومانية علي منافسه البلغاري بنتيجة 1-3 و تغلب علي منافسه المصري بنتيجة 0-10 ليتأهل للدور النهائي.
كما حصد اللاعبون في التايكواندو و الجودو و رفع الاثقال ميداليات ذهبية
يذكر ان البعثة الايرانية الموفدة الي الالعاب الاولمبيكه في الارجنتين حصدت لحد الان خمسة ميداليات ذهبية و ميدالية فضية.
و تشمل هذه الدورة من الالعاب مختلف الفروع الرياضية بما فيها المبارزة و رفع الاثقال و كرة الطاولة و العاب القوي و المصارعة الحرة و الرومانية والجودو.
وكان فريق التايكواندو الايراني قد نال في وقت سابق 3 ميداليات ذهبية و 1 فضية، لترتفع حصيلة البعثة الرياضية الايرانية في هذه الدورة الي 5 ميداليات ذهبية و 1 فضية.
وكانت الدورة الثالثة للالعاب الاولمبية للشباب قد انطلقت في العاصمة الارجنتينية بوينس آيريس يوم الاحد الماضي وتختتم يوم الخميس من الاسبوع الجاري.
وتشارك ايران في منافسات الدورة بـ 49 رياضيا ورياضية في طار 17 لعبة رياضية.
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ايران تسجل رقما قياسيا بالفوز بالميداليات الذهبية في اولمبياد الشباب

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