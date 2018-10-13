خاشقجي ليس ضحية آل سعود الاولي

وقال 'مايكل اسبرينغمن' الذي كان يعمل دبلوماسيا امريكيا في السعوديه في حوار مع مراسل ارنا اليوم السبت انه فيما يتعلق بتداعيات تصفية الصحفي السعودي فان اهم تلك التبعات يجب البحث عنها داخل السعودية و في علاقاتها مع المجتمع الدولي وكذلك علاقات الرياض بواشنطن معتبرا السياسات السعودية الاخيره غير عقلانية مضيفا ان السؤال الذي يشغلني هو الي اين ومتي يستطيع محمد بن سلمان الاستمرار بذلك؟ فهو سجن العديد من الاثرياء والامراء وقتل الكثير من معارضيه.

واضاف مدير قسم التأشيرات السابق في القنصلية الامريكية بجدة: لا استغرب اذا تم الانتقام منه او عزله او حتي اغتياله فوالده رجل طاعن في السن غير مسيطر علي الاوضاع وان امريكا لا تعرف حيثيات الانقسام داخل العائلة المالكة وهذه القضايا من الممكن ان توصل الاوضاع الي مرحلة لاتحمد عقباها.

وفيما يتعلق بموقف ترامب المتسم بالحذر حيال اختفاء خاشقجي قال اسبرينغمنك: ان ترامب غير متبحر في السياسة الخارجية وفي هذا المجال يعتمد علي مستشاريه الذين تربطهم علاقات جيدة بالسعودية مضيفا ان ترامب لايرغب بتعكير العلاقات مع السعودية التي تعد زبونا جيدا للاسلحة الامريكية فهي ابرمت صفقة مع امريكا خلال العام الماضي بمبلغ 110مليارات دولار لشراء تلك الاسلحة.

وصرح انه علي كل حال فأن قضية اختفاء خاشقجي لن يكون لها تأثير يذكر علي العلاقات الثنائية السعودية الامريكية.

واضاف الدبلوماسي الامريكي السابق انه فيما يتعلق بالعلاقات السعودية الاسرائيلية فان السعودية لها علاقات مع اسرائيل فهي سمحت مؤخرا لخط طيران مباشرمن الهند الي اسرائيل بعبور اجوائها وكذلك فأن الاجهزة الامنية في البلدين ترتبط بعلاقات مبينا ان السعوديين واستنادا لعلاقاتهم مع امريكا واسرائيل يستطيعون فعل كل مايبدو لهم من ادامة حملاتهم علي اليمن و حصار قطر و الضغط علي ايران.

وبين اسبرينغمن ان ترامب كان صائبا حينما قال ان السعودية لن تستمر لاسبوعين دون الدعم الامريكي لها.

واشار الي محاصره السعودية لقطر وقال: ان تأسيس ناتو عربي لمواجهة ايران يكتنفه الغموض لان العرب لم يكونوا متحدين يوما ما فهم حتي بالنسبة للقضية الفلسطينية وتحريرها من الصهاينة مختلفون.

انتهي**م م** 1718

