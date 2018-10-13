العلاقات الاقتصادية الإيرانية الصينية مستمرة في النمو

وقال 'لي كوي ون' في مقابلة مع إرنا اليوم السبت إن نمو التبادل الاقتصادي، علامة علي تقدم وتعزيز التعاون بين البلدين، قائلا إن الصين هي أول وأكبر مشتر للنفط وأكبر عميل لصادرات إيران غير النفطية، ولا تزال هذه الحالة قائمة في عام 2018.

ووفقا له، بلغ حجم الصادرات والواردات بين الصين و إيران، وهو حجم التجارة بين البلدين، 189 مليارا و 160 مليون يوان (29 مليارا و 101 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولي من عام 2018.

وصرح المتحدث ومدير التحليل الإحصائي لمنظمة الجمارك الصينية، إن هذا الرقم أعلي بنسبة 1.8 في المائة عن نفس الفترة من عام 2017.

واضاف إن صادرات الصين إلي إيران في الأشهر التسعة الأولي من هذا العام، بلغت 76 مليارا و 180 مليون يوان (11 مليارا و 720 مليون دولار) ، بانخفاض 16.3 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتابع، ان واردات الصين من ايران في الاشهر التسعة الاولي من هذا العام بلغت 112 مليارا و 980 مليون يوان (17 مليارا و 381 مليون دولار).

وقال إن هذا الرقم زاد بنسبة 19.1 في المائة علي أساس سنوي.

وقال 'لي كوي ون' ، في إشارة إلي العقوبات الأمريكية ضد إيران، إن العلاقات الاقتصادية بين إيران والصين تتطور دون اعتبار للقوانين المحلية للدول الثالثة، الصين ، كما كان الحال في الماضي، تعمل مع إيران من الناحية الاقتصادية والتجارية، وانسحاب اميركا من الاتفاق النووي لا يؤثر علي العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ووفقا للمتحدث ومدير التحليل الإحصائي لمنظمة الجمارك الصينية، فإن بكين ضد الأحادية الاقتصادية للولايات المتحدة أو أي دولة أخري، والصين لاتولي أهمية لقوانين تلك الدول المحلية، لذلك نحن نعارض انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وفرض واشنطن عقوبات من جانب واحد ضد طهران.

انتهي** 2344

