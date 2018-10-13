أنقرة ستطرد قنصل الرياض إن لم تأذن لها بتفتيش القنصلية

طهران / 13 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - أمهلت السلطات التركية؛ الرياض حتي يوم غد الأحد، للسماح للمحققين بدخول القنصلية السعودية في إسطنبول، وإلا سيتم طرد القنصل والدبلوماسيين السعوديين في إسطنبول من البلاد.

وقالت صحيفة ييني شفق التركية في تقرير لها ترجمته 'عربي21'، إن المفاوضات مستمرة بين أنقرة والرياض للسماح للمحققين الأتراك بتفتيش مبني القنصلية ومنزل القنصل السعودي بشكل متزامن، إذ يسود الاعتقاد لدي المحققيين أن الصحفي جمال خاشقجي قد دفن في هذين الموقعين بعد أن جري قتله وتقطيعه.
وفيما يتعلق بالوفد السعودي الذي قدم إلي البلاد للمشاركة في التحقيقات، قالت الصحيفة إن الوفد المكون من 11 شخصا زار القنصلية الجمعة، ومكث فيها حوالي نصف ساعة ثم غادر إلي مكان اقامته.
ورجحت الصحيفة أن تعقد اللجنة المشتركة المكونة من الوفد السعودي والجهات التركية المعنية اجتماعا مع المحقيين والأمن التركي، للتخطيط حول كيفية دخول القنصلية السعودية في إسطنبول.
وقالت الصحيفة إن المحققين الأتراك لن يكتفوا بالتفتيش في مقر القنصلية وبيت السفير فقط، بل سيواصلون البحث عن جثة خاشقجي في كافة المناطق التي رصدت فيها سيارات القنصلية بالتزامن مع اختفاء خاشقجي، خاصة منطقة بنديك الواقعة في الطرف الآسيوي من إسطنبول حيث شوهدت احدي السيارات في تلك المنطقة، واختفت عن كاميرات المراقبة بعد أن دخلت المنطقة المذكورة لتظهر مجددا بعد نحو 6 ساعات ونصف.
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

السلطات التركية؛

السعودية

الصحفي جمال خاشقجي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

أنقرة ستطرد قنصل الرياض إن لم تأذن لها بتفتيش القنصلية

معظم المشاهدات

قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف

قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف

امام جمعة النجف الاشرف: النظام السعودي علي حافة الانهيار

امام جمعة النجف الاشرف: النظام السعودي علي حافة الانهيار

قائد فی الحرس الثوری: ایران الیوم تمر باحد المنعطفات التاریخیة

قائد فی الحرس الثوری: ایران الیوم تمر باحد المنعطفات التاریخیة

قيمة صادرات الاجهزة الطبية الايرانية ستبلغ 10 اضعاف

قيمة صادرات الاجهزة الطبية الايرانية ستبلغ 10 اضعاف

إجتماع وحدة بين شيوخ عشائر محافظة خوزستان والبصرة

علي أعتاب ذكري الأربعين

إجتماع وحدة بين شيوخ عشائر محافظة خوزستان والبصرة

أحدث الأخبار

الفريق الايراني لكرة السلة يفوز بميداليه ذهبية

الفريق الايراني لكرة السلة يفوز بميداليه ذهبية

بدء أعمال معرض الصناعة الدولي الثامن عشر في طهران

بمشاركة 180 شركة أجنبية

بدء أعمال معرض الصناعة الدولي الثامن عشر في طهران

تصدير الف طن من حديد التسليح الي تركيا

تصدير الف طن من حديد التسليح الي تركيا

ايران تسجل رقما قياسيا بالفوز بالميداليات الذهبية في اولمبياد الشباب

ايران تسجل رقما قياسيا بالفوز بالميداليات الذهبية في اولمبياد الشباب

خاشقجي ليس ضحية آل سعود الاولي

دبلوماسي امريكي:

خاشقجي ليس ضحية آل سعود الاولي

موضوعات مرتبط