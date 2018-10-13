أنقرة ستطرد قنصل الرياض إن لم تأذن لها بتفتيش القنصلية

وقالت صحيفة ييني شفق التركية في تقرير لها ترجمته 'عربي21'، إن المفاوضات مستمرة بين أنقرة والرياض للسماح للمحققين الأتراك بتفتيش مبني القنصلية ومنزل القنصل السعودي بشكل متزامن، إذ يسود الاعتقاد لدي المحققيين أن الصحفي جمال خاشقجي قد دفن في هذين الموقعين بعد أن جري قتله وتقطيعه.

وفيما يتعلق بالوفد السعودي الذي قدم إلي البلاد للمشاركة في التحقيقات، قالت الصحيفة إن الوفد المكون من 11 شخصا زار القنصلية الجمعة، ومكث فيها حوالي نصف ساعة ثم غادر إلي مكان اقامته.

ورجحت الصحيفة أن تعقد اللجنة المشتركة المكونة من الوفد السعودي والجهات التركية المعنية اجتماعا مع المحقيين والأمن التركي، للتخطيط حول كيفية دخول القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقالت الصحيفة إن المحققين الأتراك لن يكتفوا بالتفتيش في مقر القنصلية وبيت السفير فقط، بل سيواصلون البحث عن جثة خاشقجي في كافة المناطق التي رصدت فيها سيارات القنصلية بالتزامن مع اختفاء خاشقجي، خاصة منطقة بنديك الواقعة في الطرف الآسيوي من إسطنبول حيث شوهدت احدي السيارات في تلك المنطقة، واختفت عن كاميرات المراقبة بعد أن دخلت المنطقة المذكورة لتظهر مجددا بعد نحو 6 ساعات ونصف.

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