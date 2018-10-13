الحقوقي درويش:

عضوية البحرين في المجلس ليس دليلاً علي احترامها المبادئ الحقوقية

طهران /13 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - اعتبر رئيس منتدي البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش أن قبول عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان ليس منجزاً دبلوماسياً أو دليل علي احترام السلطة للمبادئ الحقوقية إنما هو تحصيل حاصل بفضل علاقاتها الدولية، مضيفاً “إلي جانب البحرين سبق لإسرائيل أن حصلت علي العضوية رغم احتلال الأراضي الفلسطينية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابه في تويتر، رأي درويش إن الخارجية البحرينية تعالج “عقدة الفشل الدبلوماسي” بالترويج منذ فترة إلي توصيف تجديد عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان بالمنجز، مؤكداً أن الإدانات الدولية لن تتوقف والأداء الدبلوماسي لبعض الدول الأعضاء سيبقي ثابتًا في إدانة الانتهاكات والفشل الدبلوماسي في تلميع الانتهاكات منذ 2011 سيتكرر.
وأشار الحقوقي درويش إلي أن البحرين مصادقة علي 9 اتفاقيات دولية رئيسية لحقوق الإنسان وكانت مسارعة للانضمام لها كمسارعتها لتجديد عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، بينما هي في الواقع متخلفة عن احترام المبادئ الحقوقية وفشلت في تطبيق المادة 37 من الدستور وتستخدم هذه الالتزامات الدولية كواجهة للتغطية علي الانتهاكات.
هذا ولفت إلي أنه في الوقت الذي كان يتم فيه التصويت علي عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان، كان هناك تظاهرة سلمية في منطقة كرانة تُقمع واعتُقل عدد من الرجال فيها بينهم آباء شهداء.
المصدر: اللؤلؤة
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عضوية البحرين في المجلس ليس دليلاً علي احترامها المبادئ الحقوقية

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