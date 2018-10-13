عضوية البحرين في المجلس ليس دليلاً علي احترامها المبادئ الحقوقية

وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابه في تويتر، رأي درويش إن الخارجية البحرينية تعالج “عقدة الفشل الدبلوماسي” بالترويج منذ فترة إلي توصيف تجديد عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان بالمنجز، مؤكداً أن الإدانات الدولية لن تتوقف والأداء الدبلوماسي لبعض الدول الأعضاء سيبقي ثابتًا في إدانة الانتهاكات والفشل الدبلوماسي في تلميع الانتهاكات منذ 2011 سيتكرر.

وأشار الحقوقي درويش إلي أن البحرين مصادقة علي 9 اتفاقيات دولية رئيسية لحقوق الإنسان وكانت مسارعة للانضمام لها كمسارعتها لتجديد عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، بينما هي في الواقع متخلفة عن احترام المبادئ الحقوقية وفشلت في تطبيق المادة 37 من الدستور وتستخدم هذه الالتزامات الدولية كواجهة للتغطية علي الانتهاكات.

هذا ولفت إلي أنه في الوقت الذي كان يتم فيه التصويت علي عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان، كان هناك تظاهرة سلمية في منطقة كرانة تُقمع واعتُقل عدد من الرجال فيها بينهم آباء شهداء.

المصدر: اللؤلؤة

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