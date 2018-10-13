الوفد الإيراني برئاسة النائبة حسيني يشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي

وقالت فاطمة حسيني، رئيسة المجلس التنفيذي لإيران في الاتحاد البرلماني الدولي، في حوار مع مراسل ارنا، إن شعار هذا الاجتماع 'قيادة البرلمانات في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغيير التكنولوجي'.

وصرحت إن المندوبين، بالإضافة إلي مشاركتهم في الجمعية العامة للمجلس التنفيذي للاتحاد البرلماني الدولي، سيحضرون ايضا في اللجان الدائمة 'السلام والأمن الدوليين ' ، 'التنمية المستدامة والتجارة' ، 'الديمقراطية وحقوق الإنسان' ، 'شؤون الأمم المتحدة' و 'ملتقي النساء والشباب' و 'اجتماع آسيا والمحيط الهادئ' واللجان المتخصصة.

وأكدت حسيني، إن الوفد الإيراني سيستفيد من فرصة حضوره لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية وسيلتقي علي هامش الاجتماع بممثلي الدول.

ويضم الوفد الإيراني في الاجتماع الـ139 للاتحاد البرلماني الدولي IPU السيدة فاطمة حسيني وبروانه مافي وعلي أصغر يوسف نجاد ومصطفي ذو القدر ومحمد باسط درازهي وعلي نجفي خوشرودي واسفنديار اختياري وكاظم جلالي.

انتهي** 2344

