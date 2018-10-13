مندوب ايران في الجمعية العامة للامم المتحدة:

السعودية مملكة الاغتيالات

نيويورك/13تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اكد مندوب ايران في اللجنة الاولي للجمعية العامة للامم المتحدة 'محمد حسين غني' ان السعودية هي مملكة الاغتيالات ولن تكون حتي الصحفيين فيها بمنأي عن الممارسات الارهابية.

وجاءت تصريحات غني هذه ردا علي مزاعم نظيريه السعودي و الامريكي خلال الاجتماع الثالث والسبعين للجنة الامن ونزع الاسلحة في الامم المتحدة، حيث قال ان مندوب السعودية يجدد اليوم مزاعم خاوية ضد ايران و تتهمها بارسال صواريخ باليستية الي اليمن.
واضاف: بات من الواضح ان هذه المزاعم لا اساس لها و تهدف الي التغطية علي الجرائم الحربية المنظمة في اليمن وان مندوب السعودية يلتزم الصمت فيما يخص انفاق بلاده مبالغ ضخمة لشراء اسلحة لكميات ادرجتها ضمن الدول الثلاث الاولي للانفاق العسكري في التصنيف الدولي.
وصرح ان السعودية تستخدم هذه 'الاسلحة الجميلة' لقتل الاطفال اليمنيين في المدارس والحافلات وتستهدف مواقع دينية وطبية في هذا البلد.
واكد ان السعودية تنفق الكثير لاسكات وسائل الاعلام لكن عليها أن تعلم بانها لاتستطيع تغيير حقائق جرائمها وانتهاكها للقوانين الدولية والانسانية.
وفيما لفت غني إلي ان السعودية لن تستطيع ضمان امنها بالبترو دولارات و الهروب من الحل السياسي في اليمن، قال انه اضافة الي الكيان الصهيوني فان السعودية هي الدولة الوحيدة التي يقترن اسمها بالارهاب وهي التي تدعم التطرف والارهابيين بالمال وتعد المصدر الاكبر للارهاب في المنطقة.
انتهي**1110 ** 1837



برچسب ها

سياسي

الجمعية العامة

السعودية

مندوب ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

السعودية مملكة الاغتيالات

معظم المشاهدات

قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف

قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف

امام جمعة النجف الاشرف: النظام السعودي علي حافة الانهيار

امام جمعة النجف الاشرف: النظام السعودي علي حافة الانهيار

قائد فی الحرس الثوری: ایران الیوم تمر باحد المنعطفات التاریخیة

قائد فی الحرس الثوری: ایران الیوم تمر باحد المنعطفات التاریخیة

قيمة صادرات الاجهزة الطبية الايرانية ستبلغ 10 اضعاف

قيمة صادرات الاجهزة الطبية الايرانية ستبلغ 10 اضعاف

إجتماع وحدة بين شيوخ عشائر محافظة خوزستان والبصرة

علي أعتاب ذكري الأربعين

إجتماع وحدة بين شيوخ عشائر محافظة خوزستان والبصرة

أحدث الأخبار

الفريق الايراني لكرة السلة يفوز بميداليه ذهبية

الفريق الايراني لكرة السلة يفوز بميداليه ذهبية

بدء أعمال معرض الصناعة الدولي الثامن عشر في طهران

بمشاركة 180 شركة أجنبية

بدء أعمال معرض الصناعة الدولي الثامن عشر في طهران

تصدير الف طن من حديد التسليح الي تركيا

تصدير الف طن من حديد التسليح الي تركيا

ايران تسجل رقما قياسيا بالفوز بالميداليات الذهبية في اولمبياد الشباب

ايران تسجل رقما قياسيا بالفوز بالميداليات الذهبية في اولمبياد الشباب

خاشقجي ليس ضحية آل سعود الاولي

دبلوماسي امريكي:

خاشقجي ليس ضحية آل سعود الاولي

موضوعات مرتبط