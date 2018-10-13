سي إن إن': لدي تركيا تسجيلات 'صادمة' تؤكد مقتل خاشقجي

طهران /13 تشرين الاول / اكتوبر/ ارنا - قالت شبكة 'سي إن إن' الأمريكية، مساء الجمعة، إن لدي تركيا تسجيلات صوتية ومرئية 'صادمة'، تؤيد رواية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن مصدر مطلع علي التحقيقات، أن وكالة استخبارات غربية اطلعت علي أدلة تظهر وقوع عراك داخل القنصلية، بعد دخول خاشقجي إليها، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
كما أشار المصدر إلي وجود 'أدلة حول لحظة مقتل خاشقجي'.
وتابع أن وكالة الاستخبارات الأجنبية وصفت الأدلة، التي اطلعت عليها من خلال مسؤولين أتراك؛ بـ'الصادمة والمقززة'.
وكانت آثار الصحفي السعودي قد اختفت في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.
وقالت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، في تصريحات إعلامية، إنها رافقته حتي مبني القنصلية باسطنبول، وأن الأخير دخل المبني ولم يخرج منه.
فيما نفي المسؤولون السعوديون ذلك، وقالوا إن الرجل زار القنصلية، لكنه غادرها بعد ذلك.
ولاحقا، كشفت مصادر أمنية تركية أن 15 مواطنا سعوديا وصلوا مطار اسطنبول، علي متن رحلتين، ثم توجهوا إلي قنصلية بلادهم في أثناء وجود خاشقجي فيها، قبل عودتهم إلي الدول التي جاؤوا منها، في غضون ساعات.
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