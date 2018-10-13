سباح ايراني يحرز سادس ذهبية له في الالعاب البارآسيوية

وكان ايزديار قد تالق واحرز خلال المنافسات السابقة لمختلف فئات السباحة 5 ميداليات ذهبية و 1 فضية، ومن ثم عزز يوم امس الجمعة رصيده من الذهبيات الي 6 .

ويوم امس الجمعة وكان اليوم السادس للدورة حصلت البعثة الرياضية الايرانية علي 10 ميداليات ذهبية و 10 فضية و 11 برونزية لترتفع الحصيلة حتي نهاية يوم امس الي 50 ميدالية ذهبية و 42 فضية و 43 برونزية.

والمنافسة بلغت ذروتها بين ايران وكوريا الجنوبية اذ يبلغ رصيد كوريا الجنوبية 50 ميدالية ذهبية و 43 فضية و 42 برونزية اي بزيادة فضية واحدة فقط عن ايران.

انتهي ** 2342

