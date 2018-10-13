سباح ايراني يحرز سادس ذهبية له في الالعاب البارآسيوية

طهران / 13 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
احرز السباح الايراني شاهين ايزديار يوم امس الجمعة سادس ميدالية ذهبية له في دورة الالعاب الاولمبية البارآسيوية الجارية في العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

وكان ايزديار قد تالق واحرز خلال المنافسات السابقة لمختلف فئات السباحة 5 ميداليات ذهبية و 1 فضية، ومن ثم عزز يوم امس الجمعة رصيده من الذهبيات الي 6 .
ويوم امس الجمعة وكان اليوم السادس للدورة حصلت البعثة الرياضية الايرانية علي 10 ميداليات ذهبية و 10 فضية و 11 برونزية لترتفع الحصيلة حتي نهاية يوم امس الي 50 ميدالية ذهبية و 42 فضية و 43 برونزية.
والمنافسة بلغت ذروتها بين ايران وكوريا الجنوبية اذ يبلغ رصيد كوريا الجنوبية 50 ميدالية ذهبية و 43 فضية و 42 برونزية اي بزيادة فضية واحدة فقط عن ايران.
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ورزش

شاهين ايزديار

الألعاب البارآسيوية 2018

سباحة

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سباح ايراني يحرز سادس ذهبية له في الالعاب البارآسيوية

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