اجتماع مسؤولي الجمارك في الحدود بين ايران وجمهورية اذربيجان

باكو / 13 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اجتماع مسؤولو الجمارك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان في العاصمة الاذربيجانية باكو امس الجمعة.

وافادت اللجنة الحكومية لجمارك جمهورية اذربيجان بان رئيس الدائرة العامة لتنظيم انشطة المنافذ الحدودية في هذه اللجنة شاهين علي عسكر اوف قد التقي مسؤول الجمارك لمدنة آستارا الايرانية رسول اميدي.
واضافت اللجنة في تقرير اصدرته بهذا الصدد، ان مندوبي جمارك البلدين اكدوا علي اهمية المحادثات الثنائية فيما يخص الاسراع في عبور وسائط النقل في المنافذ الحدودية وكذلك توفير الامن لها.
وتم خلال اللقاء دراسة نتائج المحادثات السابقة بين مسؤولي جمارك ايران وجمهورية اذربيجان وجري تبادل وجهات النظر حول سبل الاسراع بعبور وسائط النقل المسموح بها والمسافرين بين البلدين.
ووفقا لتقرير اللجنة الحكومية لجمارك جمهورية اذربيجان فان هذا اللقاء هو الثالث من نوعه خلال الاسبوعين الاخيرين بين مسؤولي ومندوبي جمارك البلدين.
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اجتماع مسؤولي الجمارك في الحدود بين ايران وجمهورية اذربيجان

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