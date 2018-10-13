منافسة شديدة بين ايران وكوريا الجنوبية علي وصافة دورة الالعاب البارآسيوية

جاكرتا / 13 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
بلغت المنافسة ذروتها بين ايران وكوريا الجنوبية لتبوؤ مركز الوصافة بدورة الالعاب الاولمبية البارآسيوية الجارية في العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

ويوم امس الجمعة وكان اليوم السادس للدورة حصلت البعثة الرياضية الايرانية علي 10 ميداليات ذهبية و 10 فضية و 11 برونزية لترتفع الحصيلة حتي نهاية يوم امس الي 50 ميدالية ذهبية و 42 فضية و 43 برونزية اي اقل من كوريا الجنوبية بفضية واحدة فقط.
والالعاب التي حصلت فيها ايران علي الميداليات هي كالتالي:
-العاب القوي: 81 ميدالية (27 ذهبية ، 25 فضية ، 29 برونزية).
-السباحة: 8 ميداليات (6 ذهبية ، 1 فضية ، 1 برونزية).
-الشطرنج: 14 ميداليات (4 ذهبية ، 6 فضية ، 4 برونزية).
-الرماية: 4 ميداليات (3 ذهبية ، 1 فضية).
-الجودو: 7 ميداليات (2 ذهبية ، 2 فضية ، 3 برونزية).
-رفع الاثقال: 10 ميداليات (4 ذهبية ، 4 فضية ، 2 برونزية).
-الرماية بالقوس والنشاب: 5 ميداليات (2 ذهبية ، 2 فضية ، 1 برونزية).
-الكرة الطائرة جلوس: 2 ميدالية (1 ذهبية ، 1 فضية).
-كرة المنضدة: 1 ميدالية (1 برونزية).
-كرة الهدف: 2 ميدالية (1 ذهبية ، 1 برونزية).
يذكر ان السباح الايراني شاهين ايزديار حصد 6 ميداليات ذهبية و 1 فضية في الدورة.
وفيما يلي ترتيب فرق الصدارة بالدورة حسب الميداليات من الاول حتي المركز الخماس:
1-الصين: 301 ميدالية (162 ذهبية ، 84 فضية ، 55 برونزية).
2-كوريا الجنوبية: 135 ميدالية (50 ذهبية ، 43 فضية ، 42 برونزية).
3-ايران: 135 ميدالية (50 ذهبية ، 42 فضية ، 43 برونزية).
4-اليابان: 198 ميدالية (45 ذهبية ، 68 فضية ، 76 برونزية).
5-اوزبكستان: 77 ميدالية (35 ذهبية ، 24 فضية ، 18 برونزية).
وكانت دورة الالعاب الاولمبية البارآسيوية الثالثة قد انطلقت في جاكرتا يوم السبت من الاسبوع الماضي وتختتم اليوم السبت بمشاركة 2880 رياضيا ورياضية من 41 دولة يخوضون المنافسات في اطار 18 لعبة رياضية.
وتشارك الجمهورية الاسلامية الايرانية ببعثة تضم 209 رياضيين ورياضيات يشاركون في 13 لعبة رياضية.
وكانت ايران قد حلت في المرتبة الرابعة في الدورة الماضية التي جرت في اينجون بكوريا الجنوبية برصيد 120 ميدالية.
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منافسة شديدة بين ايران وكوريا الجنوبية علي وصافة دورة الالعاب البارآسيوية

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