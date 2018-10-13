ایران والصین تؤكدان علي تطویر التعاون الثنائی علي الصعید الدولی

لندن / 13 تشرین الاول / اكتوبر /ارنا-
التقي سفیر ومندوب ایران الدائم لدي المنظمات الدولیة فی فیینا كاظم غریب آبادی نظیره الصینی 'وانغ اون'، وبحث معه بشان تطویر وتعزیز التعاون بین البلدین علي الصعید الدولی.

ونوه غریب آبادی الي العلاقات الایجابیة والبناءة بین البلدین واداء الصین دورا نشطا وفاعلا فی مواجهة اجراءات الحظر الامیركیة اللاقانونیة واحادیة الجانب، مؤكدا ضرورة استمرار وتطویر التعاون فی مختلف المجالات ومنها النوویة.
وصرح مندوب ایران الدائم بان تفعیل آلیات استفادة ایران من مصالح الاتفاق النووی وتنفیذ الاطراف الاخري تعهداتها فی اطار الاتفاق النووی، سیعد خطوة ایجابیة فی سیاق صون الاتفاق النووی.
من جانبه اكد المندوب الصینی علي الموقف الراسخ لبلاده بضرورة تنفیذ الاتفاق النووی من قبل جمیع الاطراف، وضرورة انتفاع ایران من مصالح الاتفاق الاقتصادیة والتجاریة.
واكد الطرفان خلال اللقاء ایضا علي ضرورة التعاون والاستفادة المثلي من طاقات منظمة التنمیة الصناعیة التابعة للامم المتحدة (یونیدو).
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ایران والصین تؤكدان علي تطویر التعاون الثنائی علي الصعید الدولی

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