روسيا تصدر الكهرباء الي ايران في العام 2019

موسكو / 13 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اعلنت وزارة الطاقة الروسية بان روسيا ستصدر الكهرباء الي ايران بصورة تجريبية في العام 2019 .

وافادت وزارة الطاقة الروسية في بيان اصدرته بهذا الصدد الجمعة ان الكهرباء المصدر سيرسل الي الجمهورية الاسلامية عبر ممر الطاقة 'روسيا –جمهورية اذربيجان – ايران'.
وذكرت وكالة انباء 'تاس' بان بيان وزارة الطاقة الروسية صدر في ختام الاجتماع الاول لفريق العمل المشترك الثلاثي للانضمام الي منظومة الطاقة 'ايران – روسيا – جمهورية اذربيجان'.
ولم يذكر بيان الوزارة اسماء مسؤولي ايران وجمهورية اذربيجان في الاجتماع الثلاثي ومكان انعقاد الاجتماع واضاف، ان مساعد وزير الطاقة الروسي اناتولي يانوفسكي مثل بلاده في الاجتماع.
ووفقا للبيان فان الاطراف الثلاثة المشاركة في الاجتماع اكدت في الاجتماع بان شركات 'اينتر رايو' الروسية و'توانير' الايرانية و'اذر انرجي' الاذربيجانية ينبغي عليها الاسراع في تنظيم المقترحات المعينة لتجارة الطاقة في مجموعة شبكة الطاقة بين الدول الثلاث وتوفير امكانية تصدير الكهرباء الي ايران بصوة تجريبية في العام 2019 .
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روسيا تصدر الكهرباء الي ايران في العام 2019

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