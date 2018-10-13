خلال لقائه الرئیس التنفیذی الافغانی فی دوشنبة..

وكیل الخارجیة: العالم یسعي للحد من تاثیر الحظر الامیركی ضد ایران

طهران / 13 تشرین الاول/ اكتوبر /ارنا-
اكد وكیل الخارجیة الایرانیة مرتضي سرمدی صمود ایران امام الحظر الامیركی الجدید، معلنا عن تبلور تدریجی لارادة عالمیة للحد من تاثیر الحظر ضد ایران.

جاء ذلك خلال لقاء سرمدی مع الرئیس التنفیذی الافغانی عبدالله عبدالله فی العاصمة الطاجیكیة دوشنبة امس الجمعة علي هامش الاجتماع الـ 17 لمجلس رؤساء حكومات الدول الاعضاء فی منظمة شنغهای للتعاون.
وفی اللقاء تباحث الجانبان حول احدث تطورات العلاقات الثنائیة واكدا علي ضرورة تعزیز هذه العلاقات.
وتمني سرمدی نجاح الانتخابات البرلمانیة القادمة فی افغانستان وقال، ان القضایا الثنائیة تتم متابعتها جیدا فی اطار اللجان العملیة الخمس.
واستعرض الاوضاع الامنیة فی المنطقة وهزیمة الجماعات الارهابیة فی العراق وسوریا ونقل عناصر هذه الجماعات الي افغانستان وتهدید دول اسیا الوسطي، واضاف، اننا نعتبر امن افغانستان من امننا وسوف لن نتواني عن بذل ای مساعدة ممكنة فی هذا المجال.
كما اكد وكیل الخارجیة الایرانیة علي صمود البلاد امام اجراءات الحظر الامیركیة الجدیدة، ورفض نهج التفرد علي الصعید العالمی، لافتا الي تبلور تدریجی لارادة عالمیة للحد من تاثیر الحظر.
من جنبه اشار الرئیس التنفیذی الافغانی الي لقائه الرئیس روحانی فی نیویورك قبل فترة علي هامش اجتماع الجمعیة العامة للامم المتحدة، معلنا استعداد افغانستان للاسراع فی التوقیع النهائی علي الوثیقة الشاملة للتعاون بین البلدین.
وقال عبدالله، ان قضایا اساسیة مثل الامن والمیاه والتعاون الاقتصادی الواردة فی الوثیقة الشاملة تعد من اولویات حكومة كابول وسنبذل اقصي جهودنا للتوقیع النهائی علي هذه الاتفاقیات وتعزیز العلاقات بین البلدین.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

سرمدی وعبدالله عبدالله

الحظر

امیرکا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وكیل الخارجیة: العالم یسعي للحد من تاثیر الحظر الامیركی ضد ایران

معظم المشاهدات

قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف

قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف

امام جمعة النجف الاشرف: النظام السعودي علي حافة الانهيار

امام جمعة النجف الاشرف: النظام السعودي علي حافة الانهيار

قائد فی الحرس الثوری: ایران الیوم تمر باحد المنعطفات التاریخیة

قائد فی الحرس الثوری: ایران الیوم تمر باحد المنعطفات التاریخیة

إجتماع وحدة بين شيوخ عشائر محافظة خوزستان والبصرة

علي أعتاب ذكري الأربعين

إجتماع وحدة بين شيوخ عشائر محافظة خوزستان والبصرة

قيمة صادرات الاجهزة الطبية الايرانية ستبلغ 10 اضعاف

قيمة صادرات الاجهزة الطبية الايرانية ستبلغ 10 اضعاف

أحدث الأخبار

وكیل الخارجیة: العالم یسعي للحد من تاثیر الحظر الامیركی ضد ایران

خلال لقائه الرئیس التنفیذی الافغانی فی دوشنبة..

وكیل الخارجیة: العالم یسعي للحد من تاثیر الحظر الامیركی ضد ایران

العبور من المشاكل رهن بدعم السلطات الثلاث للبنك المركزی

محافظ البنك المركزی الایرانی:

العبور من المشاكل رهن بدعم السلطات الثلاث للبنك المركزی

ایران وروسیا ستبحثان بشان افتتاح قنصلیات جدیدة

ایران وروسیا ستبحثان بشان افتتاح قنصلیات جدیدة

قیادی فی تحالف البناء یؤكد:الدعم الایرانی ساهم بهزیمة داعش فی العراق

قیادی فی تحالف البناء یؤكد:الدعم الایرانی ساهم بهزیمة داعش فی العراق

اوغلو: وجدنا تجاوبا كبيرا من السيد الصدر لتقوية العلاقات بين العراق وتركيا

اوغلو: وجدنا تجاوبا كبيرا من السيد الصدر لتقوية العلاقات بين العراق وتركيا

موضوعات مرتبط