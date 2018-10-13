وكیل الخارجیة: العالم یسعي للحد من تاثیر الحظر الامیركی ضد ایران

جاء ذلك خلال لقاء سرمدی مع الرئیس التنفیذی الافغانی عبدالله عبدالله فی العاصمة الطاجیكیة دوشنبة امس الجمعة علي هامش الاجتماع الـ 17 لمجلس رؤساء حكومات الدول الاعضاء فی منظمة شنغهای للتعاون.

وفی اللقاء تباحث الجانبان حول احدث تطورات العلاقات الثنائیة واكدا علي ضرورة تعزیز هذه العلاقات.

وتمني سرمدی نجاح الانتخابات البرلمانیة القادمة فی افغانستان وقال، ان القضایا الثنائیة تتم متابعتها جیدا فی اطار اللجان العملیة الخمس.

واستعرض الاوضاع الامنیة فی المنطقة وهزیمة الجماعات الارهابیة فی العراق وسوریا ونقل عناصر هذه الجماعات الي افغانستان وتهدید دول اسیا الوسطي، واضاف، اننا نعتبر امن افغانستان من امننا وسوف لن نتواني عن بذل ای مساعدة ممكنة فی هذا المجال.

كما اكد وكیل الخارجیة الایرانیة علي صمود البلاد امام اجراءات الحظر الامیركیة الجدیدة، ورفض نهج التفرد علي الصعید العالمی، لافتا الي تبلور تدریجی لارادة عالمیة للحد من تاثیر الحظر.

من جنبه اشار الرئیس التنفیذی الافغانی الي لقائه الرئیس روحانی فی نیویورك قبل فترة علي هامش اجتماع الجمعیة العامة للامم المتحدة، معلنا استعداد افغانستان للاسراع فی التوقیع النهائی علي الوثیقة الشاملة للتعاون بین البلدین.

وقال عبدالله، ان قضایا اساسیة مثل الامن والمیاه والتعاون الاقتصادی الواردة فی الوثیقة الشاملة تعد من اولویات حكومة كابول وسنبذل اقصي جهودنا للتوقیع النهائی علي هذه الاتفاقیات وتعزیز العلاقات بین البلدین.

انتهي ** 2342

