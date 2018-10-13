محافظ البنك المركزی الایرانی:

العبور من المشاكل رهن بدعم السلطات الثلاث للبنك المركزی

طهران / 13 تشرین الاول / اكتوبر /ارنا-
اعتبر محافظ البنك المركزی الایرانی عبدالناصر همتی دعم السلطات الثلاث للبنك المركزی بانه الشرط الاساس للعبور من المشاكل.

وفی تغریدة له علي احد مواقع التواصل الاجتماعی اشار همتی الي اجتماع السلطات الثلاث حول القضایا الاقتصادیة بحضور قائد الثورة الاسلامیة یوم الاربعاء من الاسبوع الماضی وكتب، ان سماحة قائد الثورة الاسلامیة اكد علي ضرورة اتخاذ التدابیر والقرارات الجادة والعملانیة لحل المشاكل الرئیسیة الخمس لاقتصاد البلاد.
واضاف، ان 3 من المشاكل الخمس ای مشاكل النظام المصرفی والسیولة النقدیة والتضخم تاتی فی اطار مسؤولیات البنك المركزی ولو اضفنا موضوع العملة الاجنبیة الي ذلك سندرك الدور الحساس لمسؤولیة البنك المركزی واهمیة اجراءاته وبرامجه فی تنفیذ اوامر قائد الثورة.
واكد همتی ، ان مواكبة اعضاء الحكومة فی تنفیذ سیاسات البنك المركزی والدعم من السلطتین الاخریین، شرط اساس للعبور من المشاكل.
واضاف، ان لنا برامج محددة للسیطرة وتوجیه السیولة النقدیة وابطاء وتیرة ارتفاع التضخم ومن ثم خفضه تدریجیا وتصنیف مشاكل النظام المصرفی المتشابكة حسب الاهمیة واخذ التراخیص اللازمة لاصلاحه التدریجی وتبدیل الشبكة المصرفیة الي محرك لتوفیر فرص العمل والانتاج خاصة تنظیم سوق العملة الاجنبیة والتحرك فی مسار السعر المتوازن للعملة الاجنبیة فی ضوء ظروف البلاد الاقتصادیة وسنقوم بتفعیلها وتنفیذها عبر التشاور مع خبراء الاقتصاد والمصارف والعملة الصعبة.
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العبور من المشاكل رهن بدعم السلطات الثلاث للبنك المركزی

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