قیادی فی تحالف البناء یؤكد:الدعم الایرانی ساهم بهزیمة داعش فی العراق

ووصف اللویزی، إیران بأنها الأقرب للعراق من الدول الأجنبیة والعربیة .

وقال عضو الفتح فی تصریحات صحفیة، 'إن التعاون الإیرانی مع الحكومة العراقیة، خلال المعارك مع داعش الإرهابی أسهم بشكل كبیر فی تحقیق النصر'.

وأشار اللویزی الي 'ان السلوك السیاسی الإیرانی مع العراق، كان داعما وله اثر كبیر فی الدعم العسكری والاقتصادی، ولا یقارن بدولة أخري'، مبینا، 'إن طهران لها دور كبیر ومؤثر فی تحریر العراق من داعش الإرهابی خلال معارك النصر'.

فی غضون ذلك، اعتبر خبراء عسكریون، 'إن الدعم العسكری الإیرانی للعراق إبان دخول داعش الإرهابی مدینة الموصل غیر موازین المعركة وساهم فی تحقیق النصر، من خلال المشورة العسكریة التی قدمتها القیادة الإیرانیة للقادة العسكریین العراقیین، والتعاون اللوجستی المستمر بین البلدین'.

ومعروف ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، قدمت مختلف اشكال الدعم للعراق منذ الیوم الاول لاجتیاح تنظیم داعش الارهابی لمساحات من اراضیه فی صیف عام 2014، واستشهد عدد من القادة الایرانیین الذین كانوا یقدمون المشورة للقوات العراقیین خلال المعارك ضد داعش.

انتهي ع ص**س.ر

