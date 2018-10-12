اوغلو: وجدنا تجاوبا كبيرا من السيد الصدر لتقوية العلاقات بين العراق وتركيا

بغداد/12 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-اكد وزير الخارجية التركي في تصريحات صحفية من مدينة النجف الاشرف، انه وجد تجاوبا كبيرا من زعيم التيار الصدري السيد مقتدي الصدر لتعزيز العلاقات بين البلدين الجارين، العراق وتركيا.

وبحسب اوساط اعلامية عديدة، اجتمع وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو في ساعة متأخرة من مساء الخميس، مع زعيم التيار الصدري وتحالف سائرون، السيد مقتدي الصدر في مكتبه الخاص بمنطقة الحنانة في النجف الاشرف، وتباحثا في مجمل الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وتم التأكيد علي اهمية تعزيز العلاقات بين بغداد وانقرة بمختلف المجالات، وحل ومعالجة القضايا الخلافية بينهما.
ونقلت وسائل الاعلام عن اوغلو قوله، 'بحثنا مع زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر في النجف مسألة تشكيل الحكومة والقضايا المشتركة بين البلدين، ووجدنا لديه تجاوبا كبيرا'.
في ذات الوقت، اكد المكتب الخاص للسيد الصدر في بيان له بهذا الخصوص، 'ان السيد مقتدي الصدر استقبل في النجف الاشرف يوم الخميس، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وتم اثناء اللقاء مناقشة الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة، والتأكيد علي اهمية العلاقات العراقية التركية، والمواضيع التي تهم البلدين'.
ومن المقرر ان يتوجه اوغلو اليوم الجمعة من النجف الاشرف الي اربيل للقاء عدد من كبار القادة والمسؤولين الاكراد في اقليم شمال العراق.
ويذكر ان وزير الخارجية التركي، وصل الي بغداد صباح يوم الخميس، في اطار زيارة رسمية للعراق تستغرق يومين، والتقي خلالها كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حيث اعلن من داخل مبني مجلس النواب، زيادة الاطلاقات المائية الي العراق، والتقي كذلك رئيس تحالف الفتح هادي العامري.
وتمحورت مباحثات اوغلو مع الساسة العراقيين، علي تعزيز العلاقات بين البلدين، وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وملف المياه، واعادة اعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الارهابي.
انتهي ع ص**س.ر



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اوغلو: وجدنا تجاوبا كبيرا من السيد الصدر لتقوية العلاقات بين العراق وتركيا

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