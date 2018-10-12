ستة شهداء وعشرات الجرحي في قمع قوات الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة فلسطينيين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة فيما استشهد مواطن في رفح واثنين شرق مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة ان 112 فلسطينيا اصيبوا بالرصاص الحي في مخيمات العودة الخمسة علي طول الحدود مشيرة الي قيام قوات الاحتلال باستهداف النقاط الطبية في خانيونس.

وأوضحت الصحة ان من بين الجرحي85 مصاب بالرصاص الحي بينها فتاة اصيبت بجراح حرجة وخمسة شباب بجراح خطيرة اضافالي 20 طفل وست فتيات.

وقال شهود عيان ان مجموعة من الشباب اخترقت الحدود شرق مخيم البريج واشتبك الشباب بالأيدي مع احد الجنود الذين أطلقوا النار بشكل مباشر ما ادي لاستشهاد الشابين أحمد الطويل 27 عام ومحمد اسماعيل 29 عام نقلا مع شهيد ثالث الي مشفي شهداء الاقصي بدير البلح.

ووصل عشرات الالاف من الشباب للمشاركة في مسيرات العودة في جمعة انتفاضة القدس وسط تأكيد علي استمرار المسيرات حتي تحقيق اهدافها بمشاركة قيادة الفصائل الفلسطينية علي رأسهم اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس .

من جانبه اعتبر فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس ان المشاركة الجماهيرية الواسعة في جمعة انتفاضة القدس وحجم التضحيات التي قدمها الشباب الثائر والتحامهم المباشر مع جنود الاحتلال سيشكل مسارا جديدا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وأكد في تصريح ان ما جري اليوم سيكون له ما بعده وبصمة عز في سجل المجدد وضعتها غزة الثائرة.

وقرر الفلسطنييون اطلاق اسم 'غزة تنتفض والضفة تلتحم في وجه الاحتلال' علي الجمعة القادمة داعين لاوسع مشاركة.

**387**س.ر

