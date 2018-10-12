قيادي في حركة حماس: المسيرات مستمرة ولا مكان لصفقة القرن او الوطن البديل

وأضاف رضوان خلال مؤتمر صحفي في نهاية مسيرة العودة في جمعة انتفاضة القدس :'تأتي هذه الجمعة تزامنا مع انتفاضة القدس وصفقة وفاء الاحرار التي من خلالها تم الافراج عن اكثر من الف اسير من شعبنا لتسجل بصفحة من صفحات من النور والنار انها تأتي دفاعا عن القدس واستجابة لصرخات الحرائر من المسجد الاقصي '.

وتوجه رضوان بالتحية الي البطل اشرف نعالوة منفذ عملية بركان ولمفنذ عملية حوارة.

وأكد رضوان علي استمرار مسيرات العودة كاداة كفاحية في مواجهة مشاريع التصفية والحصار مشددين علي سلمية مسيرات العودة وسيدفع المستوطنون ثمن هذا الحصار .

وأضاف :' لامقايضة علي الثوابت التي ضحي من اجلها الشهداء والجرحي.. فلا مكان لصفقة القرن ولا الوطن البديل رغم تخلي الرسميون العرب عنا'

ودعا رضوان دول العالم لدعم وكالة الغوث في مواجهة المحاولات الامريكية والصهيونية التي تحاول حظرها في القدس لتفكيها وانهاء دورها ككمقدمة للتخلص من قضية اللاجئين.

كما دعا الي سرعة انجاز المصالحة الفلسطينية لتجاوز العقبات الي تعتري القضية الفلسطينية مثمنا مبادرة جسر العبور التي أطلقها الامين العام للجهاد الاسلامي زياد النخالة.

ووجه رضوان دعوة لمصر لاستمرار جهودها مقدما التهنئة لمصر وسوريا بمناسبة ذكري الانتصار في اكتوبر 73

ودعا رضوان المجتمع الدولي لانهاء الحصار الظالم عن قطاع غزة ودعم صمود الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس في وجه المشروع الصهيوني.

وأكد علي ضرورة المشاركة في الجمعة الثلاثين واليت تحمل عنوان معا غزة تنتفض والضفة تلتحم في مواجهة الاحتلال .

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