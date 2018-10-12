في الجلسة الاخيرة لدراسة شكوي طهران ضد واشنطن

ايران تري ان اتهامات اميركا الواهية لاتستحق الرد

طهران/ 12 كانون الاول/ اكتوبر- انتهت الجلسة الاخيرة لدراسة شكوي ايران ضد اميركا لانتهاكها معاهدة الصداقة بتجميدها ملياري دولار من ارصدة البنك المركزي بامتناع الجانب الايراني عن الرد علي تهم واشنطن الواهية والتاكيد علي شرعية الشكوي المقدمة الي محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال رئيس المحكمة انه سيبلغ الجانبين بالموعد النهائي لقراءة الحكم.
وكانت جلسات هذه المحكمة بدأت منذ الاثنين 8 تشرين الاول /اكتوبر واستمرت اربعة ايام.
يُذكَر بأنّ معاهدة الصداقة التي اُبرمت عام 1955 بين طهران و واشنطن، تنص علي لجوء البلدين الي محكمة لاهاي الدولية عند عدم نجاحهما دبلوماسياً في تسوية القضايا العالقة بينهما والواردة في بنود المعاهدة.
وقد نجحت الجمهورية الاسلامية الايرانية في الثالث من تشرين الاول /اكتوبر هذا العام في انتزاع قرار لصالحها من هذه المحكمة الدولية يُزيل الحظر عنها في قطاع الدواء والمواد الغذائية والأجهزة الطبية وقطاع الطيران فيما اعلنت اميركا بعدها قرارها بالانسحاب من المعاهدة.
انتهي**س.ر



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ايران تري ان اتهامات اميركا الواهية لاتستحق الرد

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